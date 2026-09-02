به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این واکسن برای هر بیمار در هر زمان ساخته شده است. این واکسن به گونه‌ای طراحی شده است که با ژنتیک تومور خود فرد مطابقت داشته باشد و به سیستم ایمنی بدن آموزش دهد تا سلول‌های سرطانی باقی مانده پس از جراحی را پیدا کرده و به آنها حمله کند.

در آزمایش مرحله آخر، ۱۱۳۷ نفر مبتلا به ملانوما با ریسک بالا تحت عمل جراحی برای برداشتن سرطان خود قرار گرفتند.

کسانی که سپس یک واکسن تحقیقاتی- به نام اینتیسمران- را همراه با داروی ایمونوتراپی کیترودا دریافت کردند، نسبت به کسانی که کیترودا را به تنهایی دریافت کردند، احتمال بازگشت یا گسترش سرطان کمتری داشتند.

دکتر «الیاس سایور»، متخصص سرطان کودکان در دانشگاه فلوریدا، گفت: «این یافته‌ها می‌تواند به ایجاد موج کاملاً جدیدی از درمان‌های جدید برای سرطان کمک کند.»

محققان هنوز نگفته‌اند که واکسن چقدر خطر عود را کاهش می دهد و دانشمندان خارجی هنوز یافته‌ها را بررسی نکرده‌اند. این یافته‌ها باید تا زمانی که در یک مجله معتبر منتشر شوند، مقدماتی در نظر گرفته شوند.

واکسن‌های سرطان یک هدف دیرینه بوده‌اند - ایده تبدیل سیستم ایمنی بدن خود فرد علیه تومورش. آنها سال‌ها است که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

آنچه در اینجا تغییر کرده است، استفاده از mRNA است، همان فناوری که برای ساخت سریع واکسن‌های کووید-۱۹ استفاده می‌شود. این فناوری به دانشمندان اجازه می‌دهد تا به جای یک محصول برای همه، یک واکسن سفارشی برای هر بیمار بسازند.

ملانوما یکی از کشنده‌ترین سرطان‌های پوست است. این سرطان از سلول‌هایی شروع می‌شود که به پوست رنگ می‌دهند.

حتی پس از جراحی، سرطان می‌تواند بازگردد، که اغلب در دو سال اول رخ می‌دهد.

واکسن‌های شخصی‌سازی‌شده اکنون علیه سرطان‌های ریه، مثانه، کلیه و پانکراس نیز آزمایش می‌شوند.