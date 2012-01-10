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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حجت الاسلام تقوی نیا:

فعالان دینی معروفات را ترویج کنند

فعالان دینی معروفات را ترویج کنند

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از فعالان امور دینی خواست تا به دنبال ترویج معروفات در سطح جامعه باشند .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا سه شنبه در نشستی با فعالان فرهنگی سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، با بیان مطلب فوق افزود: گرایش به سمت معروفات و ترویج ارزش های دینی و مذهبی بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه پایبندی و عمل به معروفات و ارزش های اسلامی تنها راه سلامت جامعه است گفت: باید فرهنگ عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی  از منکر و نماز اول وقت در جامعه نهادینه شود.

تقوی نیا اظهار داشت: خوشبختانه تشکل های دینی و مذهبی در برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی مرتبط با حوزه عفاف و حجاب و گسترش فرهنگ نماز تلاش فراوانی دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: بدین منظور در نظر داریم از فعالان امور دینی در حوزه عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ نماز در این شهرستان حمایت کنیم.

در این نشست که با حضور 45 نفر از مسئولان کانون های فرهنگی، هیئات مذهبی و تعدادی از مداحان سمنان برگزار شد ، پیرامون مسائل فرهنگی و مذهبی این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1506020

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