فعالان دینی معروفات را ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا سه شنبه در نشستی با فعالان فرهنگی سمنان در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، با بیان مطلب فوق افزود: گرایش به سمت معروفات و ترویج ارزش های دینی و مذهبی بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد.



وی با بیان اینکه پایبندی و عمل به معروفات و ارزش های اسلامی تنها راه سلامت جامعه است گفت: باید فرهنگ عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و نماز اول وقت در جامعه نهادینه شود.



تقوی نیا اظهار داشت: خوشبختانه تشکل های دینی و مذهبی در برگزاری برنامه های فرهنگی و مذهبی مرتبط با حوزه عفاف و حجاب و گسترش فرهنگ نماز تلاش فراوانی دارند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطر نشان کرد: بدین منظور در نظر داریم از فعالان امور دینی در حوزه عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ نماز در این شهرستان حمایت کنیم.



در این نشست که با حضور 45 نفر از مسئولان کانون های فرهنگی، هیئات مذهبی و تعدادی از مداحان سمنان برگزار شد ، پیرامون مسائل فرهنگی و مذهبی این شهرستان بحث و تبادل نظر شد.