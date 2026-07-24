عدم ثبات به استقلال ضربه زده است/ دو بازیکن این تیم را دوست دارند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آماده می‌کند که آبی‌پوشان تاکنون فعالیت قابل توجهی در بازار نقل‌وانتقالات داشته‌اند. مدیران این باشگاه با جذب بهرام گودرزی، مدافع فصل گذشته آلومینیوم اراک، و محمد خلیفه، دروازه‌بان این تیم، نخستین خریدهای خود را نهایی کرده‌اند و در ادامه نیز قرارداد محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی را تمدید کردند تا این دو بازیکن همچنان با پیراهن استقلال به میدان بروند.

با این حال، استقلال در کنار جذب چند بازیکن جدید، تعدادی از مهره‌های تأثیرگذار فصل گذشته خود را نیز از دست داده است. یاسر آسانی، منیر الحدادی و رامین رضاییان از جمله بازیکنانی هستند که همکاری‌شان با آبی‌پوشان به پایان رسیده و با توجه به آخرین شرایط، تمایلی به ادامه حضور در جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده ندارند؛ موضوعی که باعث شده کادر فنی برای تقویت برخی پست‌ها با چالش جدی مواجه شود.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال همچنان بسته است و مدیران باشگاه به طور همزمان پیگیر رفع این محرومیت و ثبت قرارداد بازیکنان جدید هستند. آبی‌پوشان که در فصل پیش رو علاوه بر لیگ برتر، به عنوان تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان خواهند رفت، امیدوارند هرچه زودتر مشکل پنجره نقل‌وانتقالاتی برطرف شود تا کادر فنی بتواند با ترکیبی کامل‌تر، تیم را برای حضور در دو رقابت مهم فصل آماده کند.

مجتبی انصافی پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط این تیم در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر و بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان اظهار داشت: متأسفانه استقلال در سال‌های اخیر همواره با چنین چالش‌هایی در فصل نقل‌وانتقالات مواجه بوده است. در این چند سال کمتر پیش آمده که درباره استقلال گفته شود شرایط آرامی دارد و بدون حاشیه در حال جذب بازیکن است. هر سال آنقدر حاشیه پیرامون این باشگاه ایجاد می‌شود که حتی شرایط کادر فنی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: باور کنید حتی خود سهراب بختیاری‌زاده هم در شرایط فعلی نمی‌داند تا چه اندازه ماندگار است یا خیر. همین چند وقت پیش دوباره بحث‌هایی درباره احتمال برکناری او مطرح شد، در حالی که هنوز حتی یک مسابقه هم با هدایت او برگزار نشده است. هنوز فرصت نکرده‌ایم ببینیم سبک فوتبال مورد نظر سهراب چیست و چه تغییراتی می‌تواند در استقلال ایجاد کند.

نبود ثبات مدیریتی بزرگ‌ترین مشکل استقلال است

پیشکسوت استقلال با اشاره به شرایط مدیریتی این باشگاه گفت: واقعیت این است که فوتبال ایران روزبه‌روز از کشورهای دیگر عقب‌تر می‌ماند و هیچ نشانه‌ای از پیشرفت دیده نمی‌شود. درباره سهراب بختیاری‌زاده هم باید بگویم اگر امروز حرف دل او را بشنوید، متوجه می‌شوید که خودش هم پنجاه، پنجاه نسبت به ادامه حضورش اطمینان دارد.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد باشگاه استقلال از ثبات مدیریتی لازم برخوردار نیست. رئیس باشگاه یا هر فردی که در رأس مدیریت قرار دارد باید با قاطعیت اعلام کند که با سهراب بختیاری‌زاده قرارداد بسته و قصد دارد حداقل یک فصل کامل به او فرصت بدهد تا تیمش را بسازد و بتوانیم عملکرد واقعی استقلال را با هدایت او ببینیم.

انصافی خاطرنشان کرد: متأسفانه هر مربی که به استقلال می‌آید، همه منتظر هستند که در یکی، دو بازی نخست نتیجه نگیرد تا انتقادها و تخریب‌ها آغاز شود. ابتدا باید از مدیران باشگاه پرسید که چقدر به سهراب اعتماد دارند و تا چه اندازه او را قبول دارند. اگر واقعاً به او اعتقاد دارند، باید اجازه بدهند بدون حاشیه کارش را انجام دهد.

بختیاری‌زاده فعلاً باید با داشته‌هایش کار کند

وی درباره وضعیت نقل‌وانتقالات استقلال نیز گفت: در شرایط فعلی باشگاه امکان جذب بازیکنان جدید را ندارد و سهراب بختیاری‌زاده هم ناچار است با همان بازیکنانی که در اختیار دارد کار را پیش ببرد، زیرا در شرایط فعلی کار دیگری از دست او برنمی‌آید.

چشمی و رضاییان استقلال را دوست دارند

پیشکسوت استقلال در خصوص تمدید نشدن قرارداد روزبه چشمی و رامین رضاییان اظهار داشت: به اعتقاد من این موضوع بیشتر به مسائل نقل‌وانتقالاتی و سیاست‌های رایج در فوتبال امروز مربوط می‌شود. من همین جا روی کاغذ می‌نویسم که روزبه چشمی و رامین رضاییان عاشق استقلال هستند و دوست دارند در این تیم بمانند، اما این رفتارها بخشی از فضای نقل‌وانتقالات است. بازیکنان صبر می‌کنند تا رقم قراردادشان افزایش پیدا کند و باشگاه را تا روزهای پایانی تحت فشار قرار می‌دهند تا در نهایت قرارداد بهتری امضا کنند.

انصافی تصریح کرد: متأسفانه دیگر مانند گذشته بحث معرفت و تعصب به پیراهن باشگاه‌ها وجود ندارد. در گذشته بازیکنان استقلال حتی حاضر بودند قرارداد سفید امضا کنند و فقط برای این تیم بازی کنند، اما نسل امروز شرایط متفاوتی دارد و حتی ممکن است به خاطر اختلاف پنج میلیارد تومانی باشگاه خود را تغییر دهد.

ایجنت‌ها بازار نقل‌وانتقالات را ملتهب می‌کنند

وی با اشاره به نقش مدیران برنامه بازیکنان گفت: در گذشته چیزی به نام ایجنت وجود نداشت و به آنها دلال می‌گفتند، اما امروز همان افراد با عنوان ایجنت فعالیت می‌کنند. طبیعی است که آنها تلاش می‌کنند رقم قرارداد بازیکنان خود، به‌ویژه ملی‌پوشان، را افزایش دهند.

انصافی افزود: به همین دلیل شایعات مختلفی در بازار نقل‌وانتقالات مطرح می‌شود؛ اینکه اگر قرارداد رامین رضاییان تمدید نشود، راهی پرسپولیس خواهد شد یا اینکه پیشنهادی از الهلال دارد. این مسائل بیشتر برای بالا بردن رقم قرارداد بازیکنان مطرح می‌شود و باشگاه استقلال هم به دلیل جایگاه و نام بزرگ بازیکنانی مانند روزبه چشمی و رامین رضاییان، در نهایت مجبور می‌شود برای حفظ آنها رقم قرارداد را افزایش دهد.

تغییر مدیریت باید بر اساس عملکرد باشد

پیشکسوت استقلال در پایان و در خصوص احتمال تغییرات مدیریتی در این باشگاه گفت: اگر من در هلدینگ بودم، ابتدا عملکرد مدیران فعلی را بررسی می‌کردم. اگر عملکرد علی تاجرنیا مثبت بوده و همه از عملکرد او رضایت داشته‌اند، دلیلی برای ایجاد تغییر وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی مدیری عملکرد خوبی داشته باشد، چرا باید او را تغییر داد و فرد دیگری را با سیاست‌های جدید جایگزین کرد؟ چنین تصمیمی باعث می‌شود باشگاه دوباره از ابتدا مسیر خود را آغاز کند و دچار بی‌ثباتی شود.

انصافی در پایان گفت: استقلال باشگاه کوچکی نیست که با چند انتقاد یا حاشیه، مدیران آن تغییر کنند. باشگاه‌های بزرگ و موفق دنیا از ثبات مدیریتی برخوردار هستند و به راحتی مدیران خود را تغییر نمی‌دهند. اگر قرار باشد با هر حاشیه یا انتقادی مدیر عوض شود، نمی‌توان انتظار داشت باشگاه به موفقیت برسد.