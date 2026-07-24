عراقچی با وزیر خارجه چین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.