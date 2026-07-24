https://mehrnews.com/x3cDRJ ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ کد مطلب 6897715 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶ عراقچی با وزیر خارجه چین دیدار کرد وزرای خارجه ایران و چین دیدار کردند به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. کد مطلب 6897715 رامین عبداله شاهی کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: ایران به یکی از محورهای اصلی گفتوگو در سطح جهان تبدیل شده است دیدار مومنی با وزرای شرایط اضطراری روسیه و آفریقای جنوبی دیدار مومنی با وزیر مشاور در وزارت کشور هند عراقچی با وزیر خارجه ازبکستان دیدار کرد عراقچی و وزیر خارجه بلاروس دیدار کردند برچسبها سازمان همکاری شانگهای سید عباس عراقچی چین
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