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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

عراقچی با وزیر خارجه چین دیدار کرد

عراقچی با وزیر خارجه چین دیدار کرد

وزرای خارجه ایران و چین دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی و وانگ یی، وزرای امور خارجه ایران و چین در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 6897715
رامین عبداله شاهی

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