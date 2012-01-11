اعتراض به نبود مستند "محمدعلی کشاورز" در فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "دستم پرتنهایی ست" آخرین ساخته رحیم صدر است که به زندگی هنری استاد محمدعلی کشاورز پرداخته است، این فیلم جهت شرکت در بخش آثار مستند سی امین جشنواره فیلم فجر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود اما این فیلم در لیست فیلم های منتخب بخش جستجوی حقیقت جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نبود. رحیم صدر کارگردان این فیلم سینمایی در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر، در خصوص عدم نمایش فیلم خود در سی امین جشنواره فیلم فجر چنین آورده است:

علیرغم آنکه این فیلم را با سرمایه شخصی و بدون هیچ گونه حمایت و مساعدت مادی و معنوی از سوی دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط تولید کرده ام و تیم تولید فیلم از ابتدا تا انتهای کار مشکلات و معضلات عدیده ای از مسائل مالی، غیرمالی، عدم همکاری برخی نهادها و ... را پشت سرگذاشته که این فشارها به خصوص در مراحل پس از تولید و برای رساندن فیلم به جشنواره به اوج خود رسید، این ساخته توسط هیات داوران جشنواره رد شده است.

این کارگردان جوان در ادامه این نامه به موضوع این مستند اشاره کرده است: در این جا این نکته به نظر می رسد که اگر در فیلمی به برخی حقایق پرداخته شود و یا زوایایی پنهان از تئاتر و سینمای کشور بازشکافی شود که به سلیقه و مذاق عده ای خوش نیاید اینگونه با آن برخورد می گردد. به راستی که اگر یک فیلم ساز ایرانی که هدفش قدردانی و تقدیر از یک هنرمند و اسطوره ملی است نتواند در یک جشنواره ایرانی که داعیه حمایت از فیلم سازان جوان، رشد و اشاعه فیلم سازی در کشور، ارتقاء سطح کیفی آثار و حمایت از سینمای ملی را به یدک می کشد، مجوز نمایش نگیرد در کدام عرصه باید امکان حضور داشته باشد.

دیگر چه انگیزه ای برای ارائه آثاری با این سبک و سیاق برای اینجانب و سایر فیلم سازان فعال در این عرصه باقی خواهد ماند. آیا به راستی نگاه رادیکالی و بسته حاکم بر ساخت آثار مستند و تنها اولویت دهی به یک یا چند مضمون از پیش تعریف شده که به هر دلیلی مقبول هیات داوران و یا سایر سیاستگذاران این حیطه است جز آنست که فرهنگ کلیشه سازی و ساخت آثار هم شکل و هم مضمون را شیوع داده و تکرار و تکراری سازی را به سینمای کشور هدیه می دهد.

کارگردان مستند "دستم پر تنهایی ست" در ادامه این نامه به مستندسازان مستقل اشاره کرد: حق مسلم و مشروع داوران جشنواره در جهت اعمال نظر در مورد آثار ارسالی به جشنواره کاملا محفوظ است و هر فیلم ساز لاجرم به پذیرش قانون حاکم بر آن می باشد، لکن چالش اصلی که در این زمینه سینمای مستند در جشنواره اخیر با آن درگیر شده است یک دست شدن آثار است نه در ساختار بلکه در موضوع سوژه و نوع پرداخت به آن که نمی دانم مقصر اصلی کیست، اما یقینا فیلمسازان ساختار شکن متضرر اصلی می شوند. از طرفی دیگر در این شرایط که هر ساخته ای که نتواند و یا نخواهد که الگوها و یا ساختارها تجویزی موجود را بپذیرد به راحتی کنار گذاشته می شود دیگر کدام تهیه کننده شخصی انگیزه و رغبت سرمایه گذاری را می پذیرد.

وی در پایان این نامه افزود : شب گذشته وقتی پس از شنیدن خبر عدم پذیرش فیلم به همراه چند تن از عوامل فیلم به منزل استاد کشاورز مراجعه و موضع را به اطلاع ایشان رساندیم، استاد با لبخندی پاسخ دادند: "من از ابتدا می دانستم که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش را نمی دهند". ای کاش من هم چون استاد کشاورز از ابتدا می دانستم، و مجبور نمی شدم فشار مضاعف پس از تولید را برای رساندن کار به جشنواره متحمل شوم.