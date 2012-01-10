میزان کشف جرائم در استان زنجان 90 درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی افزود: در 9 ماهه سال‌جاری پلیس با بهره‌گیری از همه توان خود و با اجرای طرح‌های مختلف توانسته است در کشف جرایم موفق عمل کند، به طوری که در کشف سرقت خودرو 33 درصد، جیب‌بری 65 درصد، مغازه 23 درصد، داخل خودرو 61 درصد، منزل 35 درصد و کش‌روی 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش کشف داشته باشد.

وی تاکید کرد: در 9 ماهه اول سال‌جاری در مجموع 3 هزار و897 فقره تصادفات رانندگی به وقوع پیوسته که هزار و 829 مورد در درون شهر و دوهزار و 68 مورد در جاده‌های مواصلاتی استان اتفاق افتاد و در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد کاهش دارد.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این مدت 30 هزار و 564 دستگاه موتورسیکلت و 11 هزار و 526 دستگاه خودرو نیز به دلیل تخلفات رانندگان توقیف شده است.

سرهنگ شرفی با اشاره به اقدامات پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ، گفت: در این مدت با اجرای 38 طرح، پلیس موفق به متلاشی کردن 28 باند تهیه و توزیع موادمخدر در سطح جامعه شده که از این باندها بیش از 853 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و در این خصوص 140 دستگاه خودرو متوقف و دوهزار و 470 نفر نیز دستگیر شده‌اند.

سرهنگ شرفی با اشاره به اینکه مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند، گفت: پلیس خدمت‌گذار مردم است و به مجرمان و افراد سودجو اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.