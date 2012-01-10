مشترکان گلستانی 1.4 میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردند

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این درحالیست که در سال 89 کل مصرف گاز استان در همه بخشها حدود یک 1.57 میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود: ازمجموع مصرف استان در سال جاری حدود 780 میلیون مترمکعب مربوط به بخش خانگی و تجاری، حدود 310 میلیون متر مکعب مربوط به بخش صنعتی و310 میلیون متر مکعب مربوط به نیروگاه است.

وی عنوان کرد: افزایش مصرف سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشات گرفته از افزایش تعداد مشترکان جدید در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی به ویژه نیروگاه علی آباد و سیمان پیوند گلستان بوده که حجم بالایی از مصرف گاز استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: با مدیریت مصرف مشترکان گاز بخش خانگی در استان گلستان حدود 10 درصد درمصرف این انرژی پاک صرفه جوئی شد.

وی افزود: این صرفه جویی که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف یارانه ها از سبد حمایتی دولت محقق شد، خوشبختانه مردم شریف استان با عنایات ویژه به صورت مطلوبی مصرف گاز خود را مدیریت کردند و روند رشد مصرف به میزان قابل توجهی بویژه در بخش خانگی کاهش یافت.



سنگدوینی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خانگی و تجاری بالاترین حجم مصرف کنندگان گاز را تشکیل داده، گفت: پارامترهای زیادی برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی وجود دارد که نقش بسیار مهمی در آگاه کردن خانوارها به رعایت الگوی مصرف و صرفه جوئی در مصرف گاز دارند که خوشبختانه این شرکت اقدامات بسیار خوبی در امر اطلاع رسانی انجام داده و نتایج مطلوبی به دست آمد.



وی افزود: با همکاری مردم روند صرفه جویی ادامه دارد و از هم استانیها انتظار داریم این شرکت را در راستای توسعه گازرسانی و نیل به اهداف مورد نظر یاری کنند.

گلستان 355 هزارمشترک گاز دارد.