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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۹

عنایتی در گفتگو با مهر:

کشت گندم در مازندران افزایش یافت

کشت گندم در مازندران افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشت گندم در مازندران روند افزایشی داشته است.

حسن عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط مناسب آب و هوایی امسال، روند کشت گندم در استان را صعودی اعلام کرد و افزود: 80 درصد از اراضی عملیات کشت گندم انجام گرفته است.

وی، سطح زیر کشت گندم آبی در استان را 24 هزار هکتار با سطح سبز 23 هزار هکتار و گندم دیم را با سطح کشت 18 هزار هکتار و سطح سبز 15 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در راستای اجرای مطلوب و بهینه طرح مدیریت مزرعه و الگویی گندم، گروه نظارت ستادی همواره از فعالیتهای کارشناسان ناظر در مناطق تحت فعالیت کارشناسان ناظر بازدید دارند.

عنایتی افزود: کارشناسان ناظر شرکتهای خدمات فنی مهندسی، در سطح 34 هزار و 500 هکتار قرارداد کشت گندم استان مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 1509422

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