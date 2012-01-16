به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین همایش داستان کوتاه صبح امروز دوشنبه 26 دیماه با حضور محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و حمیدرضا شاهآبادی و کامران پارسینژاد دبیران علمی و اجرایی آن در محل سرای اهل قلم برگزار شد.
در این برنامه حمیدرضا شاهآبادی دبیر علمی همایش داستان کوتاه با اشاره به برنامههای آین همایش یک روزه گفت: در این برنامه از مجموعه 5 جلدی حاوی بهترین داستانهای کوتاه جهان که توسط آقای احمد گلشیری گردآوری و ترجمه شده رونمایی خواهد شد.
به گفته وی این مجموعه از سوی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان منتشر شده و در روز برگزاری همایش (25 بهمن) در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری رونمایی خواهد شد.
دبیر علمی همایش داستان کوتاه توضیح بیشتری درباره نویسندگانی که آثارشان در این مجموعه 5 جلدی آمده است، نداد.
احمد گلشیری مترجم ایرانی ادبیات داستانی است. وی فعالیت ادبی خود را از جُنگ اصفهان آغاز کرد. سالهای سگی (ماریو بارگاس یوسا)، ساعت شوم (گابریل گارسیا مارکز به همراه دو مصاحبه با نویسنده)، دلتنگیهای نقاش خیابان چهل و هشتم (جی دی سلینجر)، بهترین داستانهای کوتاه (ارنست همینگوی) و پدرو پارامو (خوان رولفو) از آثار ترجمهای احمد گلشیری است.
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