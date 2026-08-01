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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۱

یک شهید و چند زخمی در حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه

یک شهید و چند زخمی در حملات صهیونیست‌ها به مناطق مختلف غزه

رژیم صهیونیستی با بمباران، منفجر کردن و تخریب خانه‌های مسکونی، روند نسل‌کشی سازمان‌یافته خود در نوار غزه را ادامه می دهد و در تازه ترین این حملات، یک فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جدیدترین جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی، یک خانه فلسطینی ها در مرکز دیرالبلح مورد هدف قرار گرفت. همچنین در حمله‌ای به یک ساختمان مسکونی در شرق اردوگاه النصیرات، ۱۰ نفر زخمی شدند. پیش از این نیز، حملات پهپادی در نزدیکی بانک اسلامی دیرالبلح منجر به مجروح شدن تعدادی از شهروندان شد.

همچنین در پی حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به خیابان صلاح‌الدین در شمال شهر دیر البلح، یک نفر به شهادت رسید و چندین نفر دیگر نیز مجروح شدند.

در منطقه «جبالیا البلد» در شمال غزه، یک شهروند بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای اشغالگر مجروح شد. همچنین در منطقه «المخابرات» در شمال غربی شهر غزه، حملات رژیم صهیونیستی منجر به زخمی شدن چندین نفر دیگر از مردم شد.

این جنایات در حالی رقم می‌خورد که رژیم صهیونیستی با ارتکاب قتل‌عام‌های روزانه و بی‌توجهی به «توافق آتش‌بس» اعلام شده، شمار شهدا، مجروحان و مفقودین در قطاع غزه را به شدت افزایش داده است.

کد مطلب 6904760

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