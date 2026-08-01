ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیش‌بینی افزایش ابر و وقوع رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان طی روزهای آینده خبر داد و از شهروندان خواست از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان گلستان در روز شنبه صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اما در نواحی کوهستانی و ارتفاعات، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران فراهم است.

معقولی ادام هداد: از روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز بر میزان ابرها در سطح استان افزوده می‌شود و در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، به‌ویژه در ساعات عصر و شب، رگبارهای پراکنده باران و ناپایداری‌های محلی مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به ماهیت همرفتی این بارش‌ها، اظهار کرد: در برخی نقاط احتمال افزایش ناگهانی روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد، از این رو شهروندان، مسافران و طبیعت‌گردان باید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

معقولی تأکید کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی می‌تواند از بروز خسارات و حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری جلوگیری کند.