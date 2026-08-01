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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۵

حماسه سازی مردم سلماس در اجتماعات شبانه تداوم دارد

حماسه سازی مردم سلماس در اجتماعات شبانه تداوم دارد

ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح می بینید.

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کد مطلب 6904754

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