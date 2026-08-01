https://mehrnews.com/x3cHNn ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۵ کد مطلب 6904754 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۵ حماسه سازی مردم سلماس در اجتماعات شبانه تداوم دارد ارومیه - در این فیلم تصاویری از حماسه پرشور مردم سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح می بینید. دریافت 25 MB کد مطلب 6904754 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم کردکوی در اجتماع شبانه عاشقان انقلاب شعار استکبارستیزی در مراسم تشییع ۲شهید مدافع امنیت کرمانشاهی یکصد و پنجاه و سومین شب حضور زنجانیها در میدان تشییع ۲ شهید مدافع امنیت در اجتماع مردمی کرمانشاه پشتیبانی مردم سنندج از نظام اسلامی در تجمع شبانه برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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