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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

وزیر اطلاع رسانی پاکستان:

نقش رهبری ایران در تقریب مذاهب و تحکیم وحدت ستودنی است

نقش رهبری ایران در تقریب مذاهب و تحکیم وحدت ستودنی است

وزیر اطلاع رسانی و رسانه های پاکستان از نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در تقریب مذاهب و تحکیم وحدت میان مسلمانان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فردوس عاشق اعوان" در دیدار با "علیرضا حقیقیان" سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد،  ضمن تاکید بر لزوم توسعه و تعمیق روابط فرهنگی و همکاریهای رسانه ای دو کشور ، جایگاه جمهوری اسلامی ایران و نقش مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت تقریب مذاهب و تحکیم وحدت امت اسلامی را ستود.

وی با اشاره به روابط بسیار خوب میان دو کشور در تمام زمینه ها به خصوص حوزه فرهنگ ، هنر و رسانه آمادگی کامل کشورش را در ارتباط با توسعه هرچه بیشتر آن اعلام کرد.

خانم فرودس عاشق اعوان از پیشنهاد سفیر ایران درباره فیلم مشترکی درباره زندگی علامه اقبال لاهوری استقبال و در عین حال با اشاره به توافقات موجود میان دو کشور بر لزوم توسعه همکاریهای فیمابین در ارتباط با همکاریهای مطبوعاتی و رسانه ای تاکید کرد.

در این دیدار سفیر ایران نیز با اشاره به وجود اشتراکات فراوان و علایق گسترده و عمیق مابین دو ملت همسایه بر لزوم ارتقاء سطح مناسبات دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه فرهنگی و هنری و هچنین همکاریهای مطبوعاتی- رسانه ای تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مهم علامه اقبال لاهوری در ادبیات فارسی و فرهنگ مشترک دو کشور پیشنهاد ساخت مشترک فیلمی در ارتباط با زندگی علامه اقبال لاهوری را مطرح کرد.

سفیر ایران در این دیدار همچنین بر لزوم توسعه همکاریهای رادیو و تلویزیون ایران و پاکستان از جمله در ارتباط با تبادل فیلمها و مستندات ایرانی و پاکستانی و تولید مشترک محصولات هنری و فرهنگی تاکید کرد.

کد مطلب 1510893

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