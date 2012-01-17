ثبت احوال چالوس برتر استان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین بازدید و ارزیابی عملکرد اداره ثبت احوال شهرستان چالوس در سال جاری که توسط مدیرکل، معاونان و کارشناسان اداره کل ثبت احوال استان مازندران به عمل آمد، این اداره توانست موفق به کسب امتیاز 95 از 100 شود.

مدیرکل ثبت احوال مازندران در جلسه ای که به منظور تقدیر از رئیس و کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان چالوس با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد، از همکاریها و مساعدتهای دلسوازنه مسئولان ارشد این شهرستان در دستیابی ثبت احوال به اهداف و برنامه های ترسیم شده تقدیر کرد.

فرج الله ملکی با برشمردن پروژه ها و سیاسستهای راهبردی ثبت احوال، نقش این دستگاه را به عنوان یکی از ارکان ستاد انتخابات استان و هیئتهای اجرایی مهم ارزیابی کرد.

وی یادآور شد: افراد واجد الشرایط رای دهنده باید با دو سند ثبت احوال یعنی شناسنامه و کارت ملی در پای صندوقهای رای حضور یافته و به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند.

مدیرکل ثبت احوال مازندران، ابراز امیدواری کرد: مردم با حضور حداکثری خود در روز 12 اسفند در پای صندوقهای رای همچون همیشه امید دشمنان را به یاس تبدیل خواهند کرد.

حجت الاسلام مرتضی عسگری، مشاور فرماندار چالوس از اقدامات و عملکرد ثبت احوال به طور عام و فعالیتهای ارزنده اداره ثبت احوال چالوس به طور خاص قدردانی کرد و آن را مرهون تلاش بی منت و خالصانه همکاران و مدیریت با تجربه آن برشمرد.

در پایان جلسه، شعبانعلی ردایی رئیس اداره ثبت احوال چالوس و سایر همکاران به دلیل انجام صحیح و به موقع خدمت به مردم شهرستان چالوس، موفق به دریافت لوح از سوی فرماندار و مدیرکل ثبت احوال استان شدند.