کتابهای مذهبی بین کتابخانه های روستایی تربت حیدریه توزیع شد

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این کتاب ها با هدف تغذیه فکری و ترویج کتاب و کتابخوانی در 30 عنوان با موضوعات اعتقادی، مذهبی و اجتماعی بین کتابخانه های روستایی تربت حیدریه، زاوه و رشتخوار توزیع شد.

وی افزود این کتاب ها در کتابخانه های روستاهای نسر، بنهنگ، منظد، فتح آباد، صومعه، فعنئر و ده پایین توزیع شده است.

وی از توزیع نشریه سلام حبیب خدا با موضوع اختصاصی همسایه و مهمان در بین اصناف این شهرستان خبر داد.

رحمانی افزود: این نشریه بین کسبه و بازاریان تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش و40 روستای دارای روحانی مستقر و هجرت توزیع شده است.