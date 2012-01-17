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۲۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

کامکس 2012 در مشهد گشایش یافت

کامکس 2012 در مشهد گشایش یافت

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین‌های اداری (COMEX) و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع‌رسانی در نمایشگاه بین المللی مشهد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات 180 شرکت داخلی و خارجی حضور دارند.

شرکت‌هایی از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان شمالی و رضوی در کنار نمایندگانی از کشورهای بحرین، چین، فرانسه، تایلند و مالزی در فضایی به مساحت 8000 متر مربع به ارائه جدیدترین توانمندیهای خود در زمینه فناوریهای اطلاعات و ارتباطاتی می پردازند.
 
سخت افزار، نرم افزار، ارائه راه حل و پشتیبانی بسته‌های اطلاعات تولید داخل از جمله زمینه‌های فعالیت شرکت‌های حاضر در نمایشگاه چهاردهم است.
 
به گفته مقامات مسئول، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات نسبت به سال گذشته 20  درصد افزایش کمی و کیفی داشته است.
 
چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین‌های اداری و پنجمین نمایشگاه بین ‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی 26 تا 30 دی ماه جاری از ساعت 16 تا 22 در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد پذیرای متخصصان و عموم علاقه‌مندان است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، برخی کارشناسان نمایشگاه کامکس مشهد را رقیبی برای نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران می دانند. 
کد مطلب 1511794

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