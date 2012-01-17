رسانه های قزوین از سطحی نگری به مسائل خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هم اندیشی رسانه ها و مدیران فرهنگی استان قزوین سه شنبه شب با حضور مدیران خبرگزاریها، سردبیر و مدیر مسئولان هفته های نامه های محلی و سرپرستان دفاتر روزنامه های سراسری در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این نشست علی علیمحمدی گفت: مهمترین وظیفه رسانه های جمعی روشنگری و اطلاع رسانی شفاف و دقیق است تا زمینه انعکاس مناسب رویدادها فراهم شود.

وی افزود: وسایل ارتباط جمعی با ایجاد ارتباط مناسب بین مردم، مسئولان با بخشهای مختلف جامعه می توانند فرهنگ را در مسیر درست هدایت کنند.

رسانه ها حرفه ای عمل کنند

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: رسانه ها برای اینکه در مسیر مهندسی فرهنگ جامعه قرار گیرند باید حرفه ای شوند و در این مسیر از شیوه های ابتکاری، نوین و خلاقانه که تاثیرگذار است استفاده کنند.

علی محمدی بیان کرد: اگر رسانه ها نتوانند حرفه ای، موثر و به موقع عمل کنند رسانه های استکباری وارد صحنه شده و این خلاء را پر خواهند کرد از این رو نباید غفلت کنیم تا دشمن بهره برداری کند.

وی افزود: رسانه ها و فعالان رسانه ای باید از سطحی نگری در امور پرهیز کرده و مسائل را عمیق و دقیق مورد کنکاش قرار دهند و با بیان نقاط قوت و ضعف به تقویت دستگاهای اجرایی کمک کنند.

این مسئول یادآورشد: به نظر می رسد رسانه ای موفق تر است که به جای بیان فقط مشخصات افتتاح طرحها به صورت میدانی وارد صحنه شده و دستاوردها و پیامدهای اجرا شدن یک طرح را مورد برسی کارشناسی قرار دهد تا ضمن تحلیل درست به موشکافی موضوع کمک شود.

نقد سازنده مخالفت نیست

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت: هر رسانه ای که انتقاد سازنده می کند مخالف دولت نیست بلکه وظیفه ذاتی خبرنگاری بیان مشکلات، تنگناها و مسائلی است که به پیشرفت امور منجر شود.

وی در پایان خواستار حضور موثر و پر رنگ رسانه های استان در انتخابات و انعکاس مطلوب خبرهای مربوط به این رویداد مهم شد.