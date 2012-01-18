جمعیت استان البرز 2.300 میلیون نفر / 90 درصد شهرنشینند

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت جمعیت استان البرز و کلانشهر کرج گزارشی از آمار این استان که مورد تایید مرکز آمار ایران نیز قرار گرفته است، ارائه داد.



وی در خصوص سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 استان البرز گفت: 689 هزار و 992 خانوار در این استان زندگی می کنند.



رمضانی جمعیت احصاء شده استان البرز را دو میلیون و 337 هزار و پنج نفر برآورد کرد و در تعیین نسبت های جنسیتی استان البرز نیز گفت: طبق آمار بدست آمده از این جمعیت، یک میلیون و200 هزار و 988 نفر مرد و یک میلیون و 136 هزار و 17 نفر زن دراستان البرز سکنی گزیده اند.



مدیر کل اطلاعات و آمار استانداری البرز آماری از اسکان جمعیت در نقاط شهری و روستایی این استان را نیز ارائه داد و افزود: دو میلیون و 108هزار و 662 نفر در نقاط شهری و 228 هزار و343 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند؛ که این جمعیت نشان دهنده آن است که 90 درصد جمعیت استان البرز شهرنشین و تنها 10 درصد در روستاها زندگی می کنند.



رمضانی نسبت جنسیتی جمعیت مرد به زن را 106 نفر ذکر کرد و گفت: طبق این آمار به ازاء 106 نفر مرد ،100 نفر زن وجود دارد.



وی رشد خانوار در استان البرز را 3.6 نفر و رشد جمعیتی را 1.3 درصد برآورد کرد و آمار ارائه شده را مورد تآیید مرکز ایران دانست.



25 هزار نفر جمعیت غایب در سرشماری نفوس و مسکن استان البرز



مدیر کل اطلاعات و آمار استانداری البرز درباره شمارش کلیه خانوارها در استان البرز نیز اظهار داشت: از جمعیت 689 هزار و 992 خانوار، 25 هزار نفر در سطح استان غایب بودند که کمتر از حد استاندار آمار بوده است که با فهرست برداری و چندین بار مراجعه مجدد شمارش شدند و اطلاعات دیگری بوده که نتوانستیم احصا کنیم.



وی درباره جمعیت پنهانی که امکان سرشماری آن وجود نداشته نیز گفت: بخشی از این جمعیت به پروژه های مسکن مهر مربوط می شد که امکان سرشماری آن وجود نداشت؛ پیش بینی می شود که در سال آینده با اسکان جمعیت به شهرهای جدید، مجددا این مناطق نیز احصاء شده و با این جمعیت برآورد شده محاسبه شود.