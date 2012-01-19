شرکتهای ژاپنی در خطر هستند/ تأثیر سوء تحریم نفتی بر اقتصاد جهانی

کین ایچی کومانو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ژاپن هنوز در خصوص تحریم نفتی ایران موضع گیری نهایی نگرفته است، چرا که به عنوان یک حقیقت دولت آمریکا یک قانونی را وضع کرده و پس از آنکه بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داد، قصد دارد ورود نفت از ایران را نیز تحریم کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع یک طرف قضیه است و از طرف دیگر ممکن است در ایران بیش از 30 شرکت‌ ژاپنی نمایندگی داشته باشند افزود: همه این شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ ژاپن هستند که در سراسر جهان نیز نمایندگی دارند و به تبع این شرکتها در کشور آمریکا نیز دارای نمایندگی هستند.

کومانو ادامه داد: به طور صریح باید گفت که روابط تجاری این شرکت‌ها با آمریکا بیش از ایران است، لذا این مراکز به ناچار باید منافع کل کشور را در نظر بگیرند که این منافع در آمریکا است، لذا همین قانون که تازه در آمریکا وضع شده موقعیت شرکتهای ژاپنی را مشکل کرده و از نظر دولت ژاپن هم این موضوع کار بسیار مشکلی است.

تحریم نفتی ایران بر شرایط اقتصادی جهان و ژاپن تاثیر سوء دارد

کومانو در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر یادآور شد: از سوی دیگر ایران، کشوری بسیار مهم و دوست ژاپن به شمار می‌رود که در حال حاضر به آمریکا گفته‌ایم، تحریم نفتی ایران نباید در شرایط اقتصادی جهان و ژاپن تاثیر سوئی بگذارد.

وی در ادامه با اشاره به اوضاع اقتصادی جهان و اروپا یادآور شد: شما می‌دانید که اوضاع اقتصادی اروپا آنقدر مطلوب نیست البته اوضاع اقتصادی ژاپن بهتر از اروپاست، اما به دلیل وقوع حادثه تلخ سونامی مهمترین نیروگاه‌ هسته‌ای ژاپن در فوکوشیما از بین رفت و قابل بازسازی نیز نیست.

کومانو گفت: لذا این حادثه تلخ دولت را مجبور ساخته تا دیگر نیروگاه‌های ژاپن را بازرسی کند که به این خاطر فعالیت چندین نیروگاه هسته‌ای دیگر به حالت تعلیق درآمده و کمبود برق برای ژاپن ایجاد شده که ما در حال استفاده نیروگاه‌های دیگر خود چون نیروگاه‌های سوخت‌های فسیلی و ذغال سنگ هستیم و کارآیی این نیروگاه‌ها را بالا برده‌ایم.

تحریم نفتی ایران برای ژاپن اشکال ایجاد می‌کند

سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: در این مسیر میزان مصرف نفت و گاز در ژاپن افزایش یافته لذا در این شرایط اگر ورود نفت از ایران کم شود اشکال ایجاد می‌کند، لذا در این خصوص به آمریکا گفته‌ایم چنین اقدامی نباید تاثیر سوء و منفی در اقتصاد جهان بگذارد.

حساسیت در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران طبیعی است

وی در ادامه سخنان خود در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز گفت: مسلما ژاپنی‌ها در خصوص مسائل هسته‌ای بسیار حساس هستند چون در جنگ جهانی دوم هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله بمب هسته‌ای قرار گرفتند که با خاک یکسان شدند.

کومانو ادامه داد: از سوی دیگر یک تهدید جدی از طرف کشور همسایه یعنی کره شمالی وجود دارد که بمب هسته‌ای را ایجاد کرده و یک خطر جدی برای امنیت ژاپن است؛ لذا ژاپن در امور مربوط به سلاح هسته‌ای حساسیت بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارد که این نگاه ادر خصوص مسئله ‌هسته ای ایران هم فرقی نمی کند.

فکر می‌کنم فعالیت هسته‌ای ایران صلح آمیز است

سفیر ژاپن در ادامه سخنان خود تصریح کرد: فکر می‌کنم عملیات توسعه هسته ای ایران صد درصد برای هدف صلح آمیز است ولی از سوی دیگر در عرصه بین المللی نگرانی جدی در مقابل برنامه‌های هسته‌ای ایران مشاهده می‌شود که در این موضوعات حق هم وجود دارد چون ایران در بیست ساله اخیر در زمینه علم و صنعت پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به رزمایش نظامی ایران در خلیج فارس گفت: جمهوری اسلامی ایران در چند هفته گذشته در رزمایش نظامی خود در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز و فرامنطقه و حتی در دریای عمان و هند چندین رزمایش نظامی را اجرا کرد و در این رزمایش‌های نظامی موشک‌های جدیدی را تست و موشک‌های پیشرفته‌ای را پرتاب کرد، لذا این پیشرفت در سلاح نظامی نشان دهنده نوعی پیشرفت در حوزه علم و صنعت و تکنولوژی است.

کومانو تصریح کرد: این موضوعات ذهنیت مردم جهان در خصوص مسئله هسته ای را حساس کرده، لذا دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای شفاف سازی در خصوص صلح آمیز بودن هسته‌ای خود بیشتر کار کند.

از وجوه مشترک ایران و ژاپن باید برای تحیکم روابط استفاده کرد

سفیر ژاپن در بخش دیگری از این گفتگو به نکات مثبت همکاری میان ایران و ژاپن نیز اشاره‌ای داشت و گفت: مردم ایران دارای وجوه مشترکی با مردم ژاپن هستند و روابط این دو کشور بر پایه روابط متقابل است، البته این موضوع در برنامه‌های فرهنگی و هنری موثر است.

کومانو در ادامه یاداور شد: تبادل برنامه‌های فرهنگی و هنری میان ایران و ژاپن موثر است که باید از این وجوه مشترک استفاده نمود چرا که این وجوه که ثروت مهمی است که باید به آن توجه کرد و در صورتی که برای توسعه و تحکیم این توسعه تلاش نشود حتی داشتن این وجوه مشترک نیز بدون نتیجه است.

وی در ادامه سخنان خود مردم ایران را مردمی خونگرم، مهمان ‌نواز، دارای پشت‌کار، خانواده دوست و علاقه مند به فرهنگ و تاریخ کشور خود دانست.

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گفتگو: محمد قاسمی