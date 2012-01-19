مهمترین عناوین روزنامه های صبح پنجشنبه

ایران:

ایران نحوه تبلیغات انتخاباتی در میان جریان های سیاسی را بررسی می کند؛ روش های تخریبی در رقابت های انتخاباتی

در پی اظهارات مقام های روسیه؛ چین و هند هم با تحریم نفت ایران مخالفت کردند

جنبش وال استریت به کاخ سفید کشید

تهران امروز:

مدیریت دستوری و انتظامی در بازار ارز، نقدینگی را به سمت طلا برد؛ پلیس نامحسوس در بازار ارز

تلخ نمایی ممنوع! سه مدیر سیما به خاطر سریال های "تا ثریا"، "شیدایی" و "پنجره" تذکر گرفتند

توهین کنندگان به آیت الله مهدوی کنی منطق ندارند؛ واکنش شدید به تخریب چهره رئیس مجلس خبرگان

حمایت:

ابعاد جدید فعالیت جنبش ضد نظام سرمایه داری؛ جنبش تسخیر، کنگره و کاخ سفید را تعطیل کرد

تازه ترین جزئیات از نامه آمریکا به ایران؛ اوباما: حرکت خصمانه ای بر ضد ایران انجام نمی دهیم

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اشد مجازات در انتظار عاملان ترور

خراسان:

در هشداری به غرب؛ لاوروف: تحریم ها امیدها را برای مذاکره با ایران از بین می برد

رئیس قوه قضائیه: تمامی کسانی که در ترور دانشمندان هسته ای دست دارند اعدام می شوند

تمام 6.5 میلیون ثبت نام کننده عمره اولویت بندی شدند

جام جم:

تدابیر تازه برای سازماندهی بازار ارز

ضرغامی: سیستم سراسری دیجیتال با حرکت جهادی در حال تکمیل است

طرح های حمایت از زنان روی میز دولت

کلاهبرداری میلیاردی با خودکار جادویی

جوان:

دارابی از مدیران سیما خواست به سریال های "تا ثریا"، "شیدایی" و "پنجره" خاتمه دهند؛ رسانه ملی کوله بار غم و اندوه را زمین می گذارد

بررسی وضعیت اصولگرایان در آستانه انتخابات؛ مطلوب‌تر نزدیکی هرچه بیشتر اصولگرایان است

هشدار آیت الله آملی لاریجانی به غرب؛ راه ترور باز باشد میلیون ها مسلمان مقابله به مثل خواهند کرد

دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی تا 15بهمن مهلت داد؛ ضرب الاجل به دارندگان ارز

اشتباه در سیاستگذاری پولی عامل التهاب بازارها؛ رئیس شورای رقابت: کاهش نرخ سود بانکی از اول نادرست بود

سردرگمی در بورس تهران

شرق:

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد؛ تکذیب ترور هاشمی

دلار 1860 تومان، سکه 785 هزار تومان؛ بهمنی: الان اگر کسی بگوید برو دستش را می بوسم

دفتر معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد؛ توضیح درباره پیشنهاد تاسیس وزارت اوقاف

فرهیختگان:

ریال های سرگردان از بازار ارز خارج شد؛ نبض پول در قلب طلا می زند

آملی لاریجانی تاکید کرد؛ مجازات شدید تروریست ها

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد؛ تشکیل کمیته های مشورتی و تعیین وضعیت ادامه تحصیل کارمندان

قدس:

آنکارا بهای اعتماد تهران را بپردازد؛ ایران و ترکیه به دنبال بازی برد - برد

یک مسئول در آستانه قدس رضوی خبر داد؛ 3 هزار هیئت عزاداری از سراسر کشور در راه مشهدالرضا(ع)

فوتبالیست شدن، سخت ترین شغل دنیاست؛ گفتگوی متفاوت «قدس» با علی دایی

کیهان:

دادستان سابق آمریکا فاش کرد؛ رمزی کلارک: ترور دانشمندان ایران کار آمریکا و اسرائیل است

آیت الله آملی لاریجانی: میلیون ها مسلمان در سراسر جهان انتقام خون دانشمندان ایرانی را می گیرند

معاون بانک مرکزی خبر داد؛ دستگیری تعدادی از دلالان ارز

مردم بحرین: پادشاه قاتل نباید از اصلاحات حرف بزند

ملت ما:

چراغ سبزی که قرمز نشد؛ مجلس اعطای پست به تابعیت های دوگانه را منع نکرد

نایب رئیس مجلس در گفتگو با "ملت ما": دولت ها حق ندارند خط کلان نظام را تغییر دهند

سکه در آستانه 800 هزار تومان!



هفت صبح:

با بالاتر رفتن قیمت دلار و مشکل تحویل قطعات، احتمال گرانی 20 درصدی پراید وجود دارد؛ اوضاع پراید ردیف نیست...

طنز به روایت ماهایا پطورسیان

تاثریا بر لبه تیغ؛ پایان زودهنگام سریال پرطرفدار چه علتی دارد

همشهری:

کورس دلار و سکه در جاده بی تدبیری

در جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور مطرح شد؛ بهانه جدید دولت برای نپرداختن اعتبار ارزی مترو

شعله های خشم جنبش وال استریت پشت در کاخ سفید