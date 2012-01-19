به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار سرمربی تیم داماش گیلان پس از باخت 3 بریک تیمش مقابل تیم تراکتورسازی تبریز در نشست خبری اظهار داشت: تیم ما امروز خوب بازی کرد به خصوص در نیمه دوم. در این نیمه با تغییراتی که داشتیم کاملا سوار بر بازی شدیم، بطوری که می‌توانستیم صاحب گل دوم شویم.

وی با بیان اینکه مربیان شبانه روز کار می‌کنند تا نتیجه خوبی برای تیم‌شان رقم بزنند، گفت: متاسفانه گل دوم تیم تراکتورسازی روی یک ضربه پنالتی به ثمر رسید، آنهم در شرایطی که خیلی کار کرده بودیم تا ابراهیمی از ما پنالتی نگیرد.

تارتار اضافه کرد: وقتی صحنه آهسته را دیدم متوجه شدم بازیکن ما زمانی که به ابراهیمی رسید پایش را جمع کرد و اگر داور باهوش بود متوجه "دایوینگ" ابراهیمی می‌شد و می توانست کارت زرد دوم را به این بازیکن بدهد تا تیم تراکتورسازی 10 نفره کار خود را دنبال کند و آن وقت می‌دیدید که نتیجه بازی چه می‌شد!

وی افزود: درهرصورت فوتبال است و اشتباهات و باید آنقدر قوی کار کنیم که این اشتباهات هم تاثیری در بازی‌مان نداشته باشد.

سرمربی تیم داماش گیلان در ادامه با اشاره به اینکه صحنه‌ای در بازی بود که بازیکنان تیم تراکتورسازی در محوطه 18 قدم روی بازیکن ما خطا کردند و داور این صحنه را ندید، گفت: در صحنه دیگر در دهانه دروازه توپ به دست بازیکن تیم حریف خورد و داور نه پنالتی گرفت و نه کرنر.

وی با تاکید براینکه اشتباهات داور روی نتیجه این بازی تاثیر گذاشت، در عین حال تصریح کرد: البته مطمئنا تیم ما هم اشکال داشت به طوری که هم در صحنه دریافت گل اول و هم در صحنه دریافت گل سوم بازیکنان ما دچار اشتباه شدند.

تارتار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص هواداران تیم تراکتور سازی تبریز گفت: واقعا از هواداران خونگرم و بااخلاق تبریزی تشکر می‌کنم چون بسیار منظم و با هدف فقط تیم خود را تشویق می‌کردند و هیچ کاری به تیم مقابل نداشتند و فکر می‌کنم تیم تراکتورسازی با این پشتوانه خوبی که دارد می‌تواند حتی از تیم‌های استقلال و پرسپولیس جلو بزند و در آسیا مطرح شود.

سرمربی تیم داماش گیلان افزود: هم اکنون تیم تراکتورسازی تبریز به صدر جدول نزدیک شده است و امیدوارم این تیم در ادامه مسیر خود موفق باشد.

وی در ادامه درخصوص استفاده از بازیکنان مسن در ترکیب اصلی تیم داماش گیلان نیز گفت: همیشه یک مربی آماده‌ترین بازیکن خود را در ترکیب قرار می‌دهد و اصلا سن شناسنامه‌ای بازیکنان مطرح نیست.

تارتار اضافه کرد: برای ما موفقیت تیم مهم است و برای رسیدن به آن بهترین نفرات را گلچین می‌کنیم و در ترکیب اصلی قرار می‌دهیم.

سرمربی تیم داماش گیلان در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در خصوص وضعیت محمدرضا مهدوی عنوان کرد: متاسفانه مهدوی یک مصدومیت کهنه در مچ پا دارد که هفته گذشته هم نتوانستیم از او در ترکیب تیم استفاده کنیم و باتوجه به اینکه بازیکن خوبی است لذا دکترها همه تلاششان را کردند تا این بازیکن به بازی امروز برسد ولی به دلیل اینکه مهدوی طی هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام نداده بود تصمیم گرفتیم که از این بازیکن در نیمه دوم استفاده کنیم.

وی در خاتمه با تاکید براینکه همه تمرکز ما بر روی تیم خودمان است، گفت: همه عوامل تیم تلاش می‌کنند تا نتایج بهتری در دیدارهای‌مان کسب کنیم.