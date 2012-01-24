بررسی نحوه بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور/ ارتقای بانکهای ژنتیکی

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تنوع زیستی در حوزه های جانوری، گیاهی و میکروارگانیزمها در کشور، افزود: به منظور رساندن بانکها و کلکسیونهای ذخایر ژنتیکی به سطح استانداردهای جهانی و حفظ و حراست از این منابع بیولوژیک ارزشمند نیاز است تا هم اندیشی با متخصصان و محققان این حوزه صورت گیرد.

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران از برگزاری کنگره ملی دخایر ژنتیکی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا کنگره ملی دخایر ژنتیکی در روزهای 3 و 4 اسفندماه جاری برگزار می شود.

وی ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی میان محققان، متخصصان و اندیشمندان این حوزه و آگاهی از آخرین فناوریها در حوزه ذخایر ژنتیکی و بررسی مشکلات و چالشهای پیش روی ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور و ارائه راهکارهای مناسب را از اهداف این کنگره نام برد.

فاضلی با اشاره به محورهای مورد بحث در این کنگره خاطر نشان کرد: بانکهای زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی و تنوع زیستی و زیست فناوری از موضوعاتی که در این کنگره درباره آنها بحث و بررسی می شود.

دبیر کنگره ملی ذخایر ژنتیکی اضافه کرد: محققان می توانند مقالات خود را تا 7 بهمن ماه جاری ارسال کنند ضمن آنکه آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در کنگره 21 بهمن ماه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه این کنگره از سوی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و کارگروه زیست بانکهای ستاد توسعه زیست فناوری، برگزار می شود، گفت: این کنگره درصدد حفظ ذخایر ژنتیکی به عنوان ثروت نهفته و ملی کشور و استفاده از آنها در پژوهشهای زیست فناوری، صنعت و حوزه سلامت کشور است.

فاضلی ابراز امیدواری کرد با مشارکت سازمانها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با این موضوع، دستاوردهای علمی خوبی از این کنگره به دست آید.