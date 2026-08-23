به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در آیین تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان جاسک، با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی میان شیعه و اهل‌سنت، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی به وحدت، برادری و نزدیکی دل‌ها نیاز دارد و همه ما وظیفه داریم از هر اقدامی که موجب تقویت این همدلی می‌شود، حمایت کنیم.

وی با اشاره به توصیه‌های ائمه اطهار(ع) درباره نحوه تعامل با برادران اهل‌سنت افزود: در روایات، پیروان اهل‌بیت(ع) به حضور در مراسم تشییع، عیادت از بیماران و مشارکت در اجتماعات و نمازهای برادران مسلمان توصیه شده‌اند و فلسفه این تأکیدات، نزدیک کردن دل‌ها و بستن راه نفوذ و شیطنت دشمنان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان تصریح کرد: دشمن همواره از ایجاد فاصله میان مسلمانان سود برده است و هرچه روابط اجتماعی، دینی و انسانی میان شیعه و اهل‌سنت مستحکم‌تر شود، زمینه برای سوءاستفاده جریان‌های تفرقه‌افکن محدودتر خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین جایگاه نهاد امامت جمعه گفت: نماز جمعه در نگاه رهبر انقلاب و امام شهید، یکی از مهم‌ترین تریبون‌های انقلاب اسلامی و محل بیان مسائل و اولویت‌های جامعه است و امام جمعه باید صدای روشنگری، بصیرت‌افزایی و تبیین در جامعه باشد.

وی با اشاره به جایگاه «ذکر» در قرآن کریم بیان کرد: یکی از بارزترین مصادیق ذکر الهی، نماز جمعه است؛ اجتماع مؤمنان در این آیین عبادی ـ سیاسی، دل‌ها را به یاد خدا زنده می‌کند و همین ظرفیت بزرگ است که دشمنان از آن هراس دارند.

امام جمعه بندرعباس، نماز جمعه را «قرارگاه تبیین» در برابر جنگ روایت‌های دشمن دانست و افزود: دشمن در طول هفته با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، ذهن و فکر جامعه را بمباران می‌کند و روز جمعه، ائمه جمعه وظیفه دارند این شبهات، تحریف‌ها و شیطنت‌ها را برای مردم باز کنند، واقعیت‌ها را تبیین و زمینه افزایش آگاهی و بصیرت عمومی را فراهم سازند.

وی تأکید کرد: نماز جمعه نباید صرفاً به یک اجتماع عبادی محدود شود، بلکه باید کانون روشنگری، انسجام اجتماعی، تقویت وحدت و پاسخگویی به شبهات و عملیات روانی دشمن باشد و ائمه جمعه در این میدان مسئولیتی جدی بر عهده دارند.