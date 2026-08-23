به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست هفته ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به سابقه تحریمهای اعمالشده علیه ایران اظهار کرد: از همان زمان تحریمها علیه کشورمان آغاز شد و با وقفهای، بار دیگر از دهه ۱۳۶۰ ادامه یافت و تاکنون نیز استمرار داشته است.
وی افزود: از این جهت، نقش سمنها، انجمنها و دوستانی که در حوزه تأمین دارو و درمان فعالیت میکنند و همچنین رساندن صدای حقانیت و مظلومیت مردم ایران به گوش سازمانهای بینالمللی، بسیار مهم است.
بقایی ادامه داد: نکات مطرحشده را با دقت گوش کردم و مواردی را که به حوزه وزارت امور خارجه و دیپلماسی عمومی مربوط میشود، حتماً پیگیری میکنیم تا بهتر شود و اگر نقطهضعفی وجود دارد، برطرف شود؛ اما باید قدری هم از نگاه مثبت به این موضوع نگاه کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش انجمنهای دوستی و سازمانهای مردمنهاد گفت: انجمنهای دوستی، سمنها و به طور کلی نهادهای غیردولتی، هم محصول توانمندی جامعه مدنی هستند و هم خودشان در قوام و تقویت جامعه مدنی نقش دارند. این موضوع هم نشانه رشد جامعه مدنی است و هم میتواند محرکی برای رشد بیشتر آن باشد.
وی اظهار کرد: ما در یک سال و نیم اخیر، به دلیل اینکه کشورمان با فشارهای بیسابقهای مواجه بوده است، باید جامعه مدنی را نیز در مصاف با جنگ تحمیلی ببینیم و عملکرد آن را از این منظر ارزیابی کنیم. شاهد بودیم که دوستان گزارشهایی ارائه کردند و مشخص است که فعالیتهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
بقایی افزود: بهویژه انجمنهای دوستی و سمنها، بسیاری از آنها در حوزه فعالیت خود با دنیای بینالملل ارتباط دارند. حتی آنهایی که مخاطب و حوزه فعالیتشان منحصراً داخل کشور است، به دلیل پیگیری موضوعاتی که لازم است در سطح بینالمللی نیز مطرح شود، با این عرصه ارتباط پیدا میکنند.
انجمنهای دوستی؛ کمککار وزارت خارجه در دیپلماسی عمومی
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: به طور خاص، انجمنهای دوستی به عنوان کمککار ما در حوزه دیپلماسی به طور عام و دیپلماسی عمومی به طور خاص، برای ما بسیار ارزشمند هستند.
وی افزود: اگر بخواهم از مباحثی که اینجا مطرح شد، یکی دو نتیجه عملیاتی بگیرم، یکی از آنها این است که حتماً برنامهریزی میکنیم و انشاءالله ظرف دو ماه آینده کارگاهی برگزار خواهیم کرد؛ کارگاهی که فکر میکنیم برای آشنایی دوستان با حوزههای مختلف بینالمللی مفید باشد.
بقایی گفت: خودتان صاحب سبک و دانش هستید، اما نکات و تجربیات خودمان را با شما به اشتراک میگذاریم و حتماً این کار را انجام خواهیم داد.
ضرورت مستندسازی جنایات محیطزیستی
وی درباره موضوعات مطرحشده در حوزه محیط زیست نیز اظهار کرد: دوستی که درباره موزه محیط زیست مباحثی را مطرح کردند، موضوع فوقالعاده مهمی است. جنایات محیطزیستی که در این ۶، هفت ماه اخیر و در جریان تجاوز نظامی آمریکا انجام شد، ایجاب میکند که در سطح بینالمللی هم مستندسازی و هم اطلاعرسانی داشته باشیم؛ زیرا مسائل محیط زیستی به یک کشور و منطقه محدود نمیماند و آثار آن میتواند گسترده باشد.
بقایی ادامه داد: نکته دیگر، مباحث مرتبط با روابط و ارتباطات انجمنهای دوستی با طرفهای خارجی است که در مورد آن نیز حتماً به صورت جدیتر اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: موضوع دیگری هم مطرح شد مبنی بر اینکه هر چند ماه یکبار، نه لزوماً به صورت سالانه، نشستهایی داشته باشیم. ما به عنوان وزارت امور خارجه آماده هستیم و حتماً با همکاری جناب آقای بطحایی و همکارانشان در وزارت کشور این کار را انجام خواهیم داد.
نهادهای مدنی در مدیریت بحران نقشآفرین هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: به نظرم این امر شدنی است و امروز نیاز به آن شاید بیشتر از هر زمان دیگری باشد؛ زیرا اگر قبول داریم و دیدیم که جمهوری اسلامی ایران دولت نهادهاست، همین نهادها بودند که کمک کردند تا علیرغم از دست دادن جمعی از بزرگترین انسانهای این سرزمین، بتوانیم کشور را در شرایط بیسابقه بحرانی مدیریت کنیم.
وی تأکید کرد: حتماً باید به نهادسازی در سطح جامعه مدنی توجه بیشتری داشته باشیم. نهادهای جامعه مدنی، همین تشکلها و سمنهایی هستند که در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
بقایی در ادامه به یکی از مباحث مطرحشده در جلسه اشاره کرد و گفت: خانم محترم، اشاراتی درباره این موضوع داشتند. این بخش در متن پیادهشده نامفهوم است و برای انتشار دقیق، نیازمند تطبیق با فایل صوتی است. بعد از جلسه در خدمتتان هستم؛ این نکات برای من تازگی داشت و مواردی که اشاره کردید، قابل توجه بود.
وزارت خارجه آماده همکاری با انجمنها و سمنهاست
وی اظهار کرد: شاید وظیفه بنده باشد که تکتک خدمت دوستان برسم، اما برای من مقدور نیست. با این حال، در دو سالی که در مسئولیت سخنگویی و مسئولیت دیپلماسی خارجی هستم، همیشه پذیرای دوستانی بودهام که لطف کردند و به ما سر زدند.
بقایی افزود: هیچ تبعیض و اولویتی هم نداشتیم. هر کدام از دوستان که اراده کنند و فکر کنند ما میتوانیم کمکی بکنیم، حتماً در خدمتشان هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان گفت: اجازه بدهید عرایضم را با تشکر از شهرداریها، بهویژه شهرداری تهران، که میتوانم بگویم در بسیاری از موارد کمککار انجمنها و سمنها بودند، از جمله مجموعه گردشگری عباسآباد که بهویژه در حوزه انجمنهای دوستی کمک کردند، خاتمه بدهم.
وی ادامه داد: همچنین از وزارت بهداشت تشکر میکنم؛ به این دلیل که از زمانی که بنده در ژنو بودم، میدانم این وزارتخانه در زمینه مباحث مرتبط با تحریمها، بسیار فعالانه حامی انجمنها بوده است.
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