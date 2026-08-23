محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن ۳۱ مرداد ماه روز ملی عسل، با اعلام این خبر اظهار کرد: آذربایجان ‌غربی با در اختیار داشتن یک میلیون و ۴۰۴ هزار کلنی زنبور عسل، ۱۴ درصد کل کلنی‌های کشور را میزبانی می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از کندوهای مدرن برای توسعه صنعت زنبورداری دارد.

وی افزود: تولید ۲۱۸ کیلوگرم گرده گل و بیش از ۲۷ هزار تن عسل در سال جاری، سهم ۲۰.۴۳ درصدی و ۲۱.۳۷ درصدی استان از تولیدات کشور را رقم زده که بیانگر جایگاه بی‌بدیل این استان در صنعت زنبورداری است.

اصغری با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با وجود ۶ کارخانه برند و مجهز فرآوری و بسته‌بندی، ضمن تأمین نیاز داخلی، از قطب‌های کلیدی صادرات به کشورهای اروپایی، عراق و حوزه خلیج‌فارس است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی یادآور شد: با توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات زنبور در سال جاری و افزایش آن به دو زنجیره فعال، این استان همچنان در صدر استان‌های پیشرو در صنعتی‌سازی و ساماندهی تولیدات زنبورداری کشور باقی خواهد ماند.