80 پزشک خانواده در بابلسر فعال می شود

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان بابلسر با داشتن 63 هزار نفر جمعیت روستایی و 65 هزار نفر جمعیت شهری، هفت مرکز بهداشتی و درمانی روستایی، دو مرکز بهداشتی و درمانی شهری و 45 خانه بهداشت دارد که 180 نفر در این مراکز مشغول ارائه خدمات درمانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: هنگامی می توان در ارائه خدمات درمانی به مردم موفق بود که نظام ارجاع مناسبی وجود داشته باشد و این نظام ارجاع جز با پزشک خانواده امکان پذیر نیست.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بابلسر گفت: پزشک خانواده شهری، تیمی 17 نفره است که به 10 هزار نفر خدمات ارائه می کنند.

رحمانی تصریح کرد: بابلسر در سال گذشته، در بین شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای مازندران در رتبه دهم قرار داشت، اما با 1.5 برابر کردن فعالیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، اکنون درمیان پنج شبکه برتر بهداشت و درمان استان جای دارد.

وی افزود: بابلسر جزو 200 شهر منطقه مدیترانه شرقی است که به شعار جهانی هزار شهر سالم پیوسته است.

