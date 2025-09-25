باقری: یک مورد مثبت مالاریا در بابلسر شناسایی شد

مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی این مورد در یکی از کارگران مهاجر ورودی از مناطق آلوده گفت: تیم‌های بهداشتی بلافاصله پس از ثبت مورد ابتلاء، عملیات جامع بیماریابی، مراقبت و پیشگیری را آغاز کرده‌اند.

وی افزود که فرد مبتلا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارد و وضعیت عمومی او رو به بهبود است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بابلسر اظهار داشت: خدمات درمانی، آموزش‌های لازم و مراقبت از گروه‌های پرخطر در قالب برنامه‌های میدانی ارائه می‌شود و از شهروندان و کارگران مهاجر خواسته شده است در صورت مشاهده علائم مشکوک، به مراکز درمانی مراجعه کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

باقری تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های مستمر ادامه دارد و شبکه بهداشت و درمان بابلسر آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه گسترش احتمالی بیماری را دارد.