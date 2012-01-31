"طرح آبخیزداری در محدوده قنوات" در هرمزگان اجرا می شود

ابوالقاسم حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالیهای اخیر از اجرای طرح آبخیزداری در محدوده قنوات استان خبر داد.

وی طرح مذکور را در اجرای تفاهمنامه منعقده بین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در راستای احیای قنوات دانست و بر ضرورت اجرای طرح آبخیزداری در محدوده قنوات استان تاکید کرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان اجرای طرح آبخیزداری در بالادست قنوات را در کنار حفظ حریم و لایروبی و مرمت قنوات، به عنوان راهکاری موثر برای حفظ و احیای قنوات استان برشمرد و با توجه به تدوین طرح آبخیزداری مذکور از شناسایی قنوات با اولویت جهت انجام فعالیت آبخیزداری در فاز یک در سال جاری خبر داد.

حسین پور اضافه کرد: استان هرمزگان دارای 161 رشته قنات به طول 184 کیلومتر با 9 هزار و 183 هکتار سطح زیرکشت است که توسط شش هزار و 662 مالک بهره برداری می شوند. استان هرمزگان در سطح شش شهرستان دارای قنات است و شهرستانهای حاجی آباد، رودان، بندرعباس، بستک، بندرلنگه و پارسیان به ترتیب دارای بیشترین میزان قنات در سطح استان هستند.