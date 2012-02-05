قبل از امام (ره) وحدت اسلامی در حد نظر بود/تمدن اسلامی هفت قرن برجهان حکومت کرد

حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری مشاور مطبوعاتی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد نقش و تأثیر امام خمینی(ره) در گسترش وحدت درمیان کشورهای اسلامی به خبرنگارمهر گفت: تاقبل از حرکت امام بحث وحدت بیشتریک بحث نظری بود. در زمانی که جهان اسلام به دنبال ایجاد وحدت بین فرزندان امت اسلامی بودند آن راهکارهای اصیل وحدت را در دست نداشتند امام با ایجاد دولت عظیم جمهوری اسلامی راه را برای تمام مسلمانان بازکرد.

وی افزود: در آن زمان به جز حاکمیت شرق و غرب قدرتی وجود نداشت و مسلمانان هرگز به آینده خود امیدوار نبودند و تصور می‎کردندکه باید همه یا به غرب یا به شرق متکی باشند و از آنهاتبعیت کنند. ولی امام افق جدید و راه سومی را نشان داد و آن این بود که آیین اسلام توانمندی این را دارد که از دل شرق و غرب بیرون بیاید و به هویت اصیل خود باز گردد و این راه جدید امروز پس از سی وسه سال به ثمر نشست و بیداری اسلامی پدید آمد که سرمنشأ آن همان شجره طیبه‏ای است که امام با پیروزی انقلاب در جهان کاشتند.

تسخیری درمورد اینکه دشمنان امام علی(ع) را به عنوان نماد تفرق در میان مسلمانان مطرح می‎کنند هم یادآورشد: تمام مذاهب اسلامی اهل بیت(ع) را نماد حرکت پیامبر می‎دانند و علی(ع) را بعنوان عالیترین الگوی پس از پیامبر می‎شناسند. خلفای قبل از او وی را فصل الخطاب و حلال مشکلاتشان می‌شماردند و در زمان بنی امیه و بنی عباس هم نقش اهل بیت همینگونه بود و خلفا برای رفع مشکلات اداره حکومت به ایشان رجوع می‎کردند. فقط معدودی از ناصبی‏ها در گذشته و سلفی‏ها امروزه علی(ع) و اهل بیت را متهم به خارج شدن از سنت حضرت رسول می‎پندارند که چنین چیزی پایه و اساسی ندارد.

وی درمورد نقش برادران اهل سنت در حفظ وحدت و گسترش روحیه یکپارچگی امت اسلامی هم اذعان داشت: تمام مذاهب اسلامی پیرو یک خدا ، پیامبر، قرآن و قبله واحدی هستند و لی اختلافات جزیی در احکام فقهی دارند که آن هم در بیش از 95درصد احکام مشترک هستند. تمام مذاهب باید به این باور برسند که تا یکدل و یکدست نشوند و یک موضع اتخاذ نکنند همواره مورد چپاول دشمنان قرار می‎گیرند. با اتحاد می‎توان منظومه‏های سیاسی اقتصادی و امنیتی را فراهم ساخت و تمدن بفراموشی سپرده اسلامی را که هفت قرن برجهان جکومت کرد احیا کرد.

تسخیری وظیفه حاکمان و سیاستمداران کشورهای اسلامی در گسترش روحیه وحدت در میان امت اسلامی را کلیدی دانست و تصریح کرد: حاکمان اسلامی باید به دیدگاه مردم برگردند و تا زمانی که رأی مردم محترم نباشد هرگز دولت نمی‎تواند ادعا کند که اسلامی است.خودپیامبر با آنکه وحی بر ایشان نازل می‎شد ولی در همه امور با مردم مشورت می‏کردند و بایستی که ایشان در این زمینه الگوی حاکمان اسلامی باشند تا همانطور که پیامبر برای همه بشریت مبعوث شد یک حکومت جهانی ارائه دهیم.