نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان 30 بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب از مهم ترین برنامه های فرهنگی استان هرمزگان است که مشتاقان فراوانی منتظر برگزاری هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی قبلی بنا بود نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان در دهه فجر انقلاب اسلامی مورخ 17 الی 23 بهمن برگزار می شود که به دلیل آماده نبودن محل برگزاری به 30 اسفند موکول شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از معاون فرهنگی وزیر و موسسه برگزاری نمایشگاه های ایران، عنوان کرد: اصولا تغییر زمان برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی غیر ممکن است اما با رایزنیهای صورت پذیرفته و مساعدت معاون فرهنگی وزیر زمان برگزاری نمایشگاه به تعویق افتاد و به بهترین شکل برگزار خواهد شد.

مریدی زاده تصریح کرد: در نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان بیش از 700 ناشر در قالب 400 غرفه تازه ترین محصولات خود را به نمایش خواهند گذاشت و شهروندان می توانند نیازهای مطالعاتی خود را خریداری کنید.