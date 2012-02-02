  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

مریدی زاده خبر داد:

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان 30 بهمن ماه برگزار می شود

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان 30 بهمن ماه برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب در تاریخ 30 الی شش اسفند ماه در بندرعباس خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب از مهم ترین برنامه های فرهنگی استان هرمزگان است که مشتاقان فراوانی منتظر برگزاری هستند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی قبلی بنا بود نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان در دهه فجر انقلاب اسلامی مورخ 17 الی 23 بهمن برگزار می شود که به دلیل آماده نبودن محل برگزاری به 30 اسفند موکول شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از معاون فرهنگی وزیر و موسسه برگزاری نمایشگاه های ایران، عنوان کرد: اصولا تغییر زمان برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی غیر ممکن است اما با رایزنیهای صورت پذیرفته و مساعدت معاون فرهنگی وزیر زمان برگزاری نمایشگاه به تعویق افتاد و به بهترین شکل برگزار خواهد شد.

مریدی زاده تصریح کرد: در نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان بیش از 700 ناشر در قالب 400 غرفه تازه ترین محصولات خود را به نمایش خواهند گذاشت و شهروندان می توانند نیازهای مطالعاتی خود را خریداری کنید.

کد مطلب 1523745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها