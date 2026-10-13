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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیرمان در یونان خواستیم تا استعفا بدهد

سخنگوی جدید کاخ سفید: از سفیرمان در یونان خواستیم تا استعفا بدهد

سخنگوی جدید کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد: از سفیر آمریکا در یونان خواستیم تا استعفا بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، هم‌ اکنون اولین نشست خبری کیتی زکریا سخنگوی جدید کاخ سفید آغاز شد.

سخنگوی جدید کاخ در این نشست خبری کوتاه اعلام کرد: ما از کیمبرلی گیلفویل (سفیر آمریکا در یونان) خواستیم تا استعفا دهد. برای او آرزوی موفقیت داریم.

کیتی زکریا سپس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا آمریکا اشتراک‌ گذاری اطلاعات با اوکراین را متوقف کرده است؟»، گفت: باید در این‌باره بررسی کنم و بعدا پاسخ شما را بدهم.

وی ناگهان، اتمام نشست مطبوعاتی را اعلام کرد.

بیل همر، مجری فاکس‌نیوز سپس با صدای بلند گفت: طبق برآورد من، این نشست ۱۴ دقیقه طول کشید.

کد مطلب 6976949

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