واکنش آسانی به برد استقلال؛ باید آماده بازی با گل گهر شویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و الغرافه در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود آبی ها به پایان رسید تا شاگردان سهراب بختیاری زاده دومین پیروزی متوالی خود در این دوره از مسابقات را جشن بگیرند. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال در این بازی هم درخشید و تنها ۵ دقیقه پس از ورود به زمین با شوتی زیبا موفق شد گل اول تیمش را وارد دروازه حریف کند.

او در گفتگو با شبکه الکاس قطر در رابطه با این بازی اظهار داشت: بازی کردن در چنین شرایطی آسان نیست. شرایط مسابقه متفاوت بود و هوا هم بسیار گرم بود، اما به‌خوبی برای این بازی آماده شده بودیم و فکر می‌کنم شایسته کسب این سه امتیاز بودیم.

وی افزود: چند روز دیگر در لیگ برتر ایران بازی داریم و باید خودمان را برای آن مسابقه هم آماده کنیم.