  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

واکنش آسانی به برد استقلال؛ باید آماده بازی با گل گهر شویم

واکنش آسانی به برد استقلال؛ باید آماده بازی با گل گهر شویم

ستاره تیم فوتبال استقلال گفت: تیم ما مستحق پیروزی مقابل الغرافه بود و اکنون باید آماده بازی با گل گهر شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و الغرافه در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود آبی ها به پایان رسید تا شاگردان سهراب بختیاری زاده دومین پیروزی متوالی خود در این دوره از مسابقات را جشن بگیرند. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال در این بازی هم درخشید و تنها ۵ دقیقه پس از ورود به زمین با شوتی زیبا موفق شد گل اول تیمش را وارد دروازه حریف کند.

او در گفتگو با شبکه الکاس قطر در رابطه با این بازی اظهار داشت: بازی کردن در چنین شرایطی آسان نیست. شرایط مسابقه متفاوت بود و هوا هم بسیار گرم بود، اما به‌خوبی برای این بازی آماده شده بودیم و فکر می‌کنم شایسته کسب این سه امتیاز بودیم.

وی افزود: چند روز دیگر در لیگ برتر ایران بازی داریم و باید خودمان را برای آن مسابقه هم آماده کنیم.

کد مطلب 6976784
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یعقوب IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      عشق همه هواداران فقط آسانی ... به آسانی گل میزنه دمت گرم الحق که سزاوار تیم بزرگ ایران و آسیا استقلال کبیر هستی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها