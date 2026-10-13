به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی پایانی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از ۲۴ مهر لغایت ۳ آبان‌ماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:



٥٧ کیلوگرم: میلاد والی زاده (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) مهدی رحیمی (البرز)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) یاسین رضایی (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی(مازندران) علی خرمدل (تهران)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) امیرمحمد زرین کام (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) سبحان اسمی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) امیررضا علیپور (خراسان رضوی)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) ابوالفضل بابالو (تهران)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مصطفی طغانی (خراسان رضوی)



سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی - احسان امینی - فرید دژم خوی - مصطفی آقاجانی - فرشید قبادی

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیری

پزشک تغذیه: یوسف عمید

آنالیزور: سعید ابراهیمی

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی