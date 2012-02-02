14 میلیارد و 700 میلیون تومان صرف طرح های پزشکی استان کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صباحی ظهر پنجشنبه درافتتاحیه دانشکده طب سنتی کرمان گفت: دانشکده طب سنتی کرمان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: طب سنتی به عنوان طب نیاکان و گذشتگان مان دارای پیشینه بسیار بالایی است که درغیاب بی توجهی های علم پزشکی می تواند به کمک درمان بیماران بیاید.

صباحی یادآور شد: در مقطع کنونی نیاز جدی به توجه طب سنتی داریم چرا که علیرغم پیشرفت در علم پزشکی هنوز یاد نگرفته ایم به جای توجه به بیماری به بیمار توجه کنیم.

وی گفت: یکی از دلایل عقب بودن طب سنتی از علم پزشکی در جداسازی سره و ناسره در این علم است که باید روی آن توجه جدی داشته باشیم.

این مسئول از وجود 700 جلد کتاب طب سنتی و اسلامی در کتابخانهدانشکده طب سنتی کرمان خبر داد و تصریح کرد: اغلب پزشکان تنها تعداد معدودی از این کتابها را دیده و یا مطالعه کرده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: دانشکده طب سنتی کرمان در کنار درمان بیماران با دو رشته تحصیلی کار خود را آغاز می کند و دو رشته دیگر به نامهای تاریخ و تغذیه سنتی و تاریخ طب نیز به زودی به جمع رشته های این دانشکده افزوده می شوند.

وی ادامه داد: از جمله طرح هایی که توسط وزیر بهداشت مورد بازدید قرار گرفت مرکز پژوهش و کاردبرد سلولهای بنیادین است که با 760میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات معاونت فناوری رئیس جمهورآماده بهره برداری است.