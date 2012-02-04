امروز انتخابات خط مقدم جنگ با دشمن است

محمدنبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه تهران اظهار داشت: همانطور که رهبر انقلاب انتخابات را مصونیت بخش انقلاب دانستند، امروز حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و برپایی یک انتخابات شورانگیز خط مقدم جنگ با دشمنان نظام است.

وی حضور گسترده مردم در صحنه های مختلف انقلاب را موجب پیشرفت و غلبه بر دشمنان دانست و گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک برگ مهم از صفحات کتاب انقلاب اسلامی است که این بار هم نیز مردم بصیر ایران هرچه باشکوهتر این برگ را ورق خواهند زد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تبلیغات دشمن برای کاهش حضور مردم در انتخابات فصل الخطاب قرار دادن رهنمودهای رهبری را بهترین را مقابله با توطئه دشمنان دانست و تأکید کرد: اگر فرمایشات معظم له فصل الخطاب و محور عمل و برنامه های جریانات سیاسی و نامزدهای انتخابات قرار گیرد یک انتخابات سالم و بدون فتنه انگیزی خواهیم داشت.

حبیبی در پایان رعایت اخلاقی اسلامی را به نامزدها توصیه و خاطرنشان کرد: نامزدها و حامیانشان با رعایت اخلاق اسلامی بدور از فضای تخریب و تهمت به رقابت بپردازند چرا که مردم فهیم ایران خود می توانند بین خوب و خوبتر را تشخیص داده و یکی را برگزیند.