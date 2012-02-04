به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلب زیر به گزینه های سرمربی ایتالیایی سه شیرها اشاره و نقاط قوت و ضعف آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

استیون جرارد

نقاط قوت: او هم اکنون کاپیتان دوم تیم ملی انگلیس است و منطقی ترین گزینه برای بستن بازوبند کاپیتانی بر بازویش است. او یکی از مهره هایی است که در صورت آمادگی همیشه جز انتخاب های اول سرمربی تیم ملی انگلیس است. هافبک با تجربه تیم فوتبال لیورپول که کاپیتان تیمش است سابقه رهبری سه شیرها را نیز دارد. او در رقابتهای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی کاپیتان تیم ملی انگلیس بود.



نقاط ضعف: او در جام جهانی 2010 کاپیتان تیم ملی انگلیس بود اما عملکرد او چگونه بود؟ او تنها نام کاپیتان را یدک می کشید و در واقع زیر سایه بازیکنان بزرگ ترکیب تیم مثل جان تری قرار داشت. جرارد معمولا زیاد مصدوم می شود و به ندرت او را در بازی های دوستانه در ترکیب سه شیرها می بینیم.

فرانک لمپارد

نقاط قوت: مرد با تجربه تیم ملی انگلیس که رابطه بسیار خوبی با رسانه ها دارد و زمان های حساس همیشه خونسردی خود را حفظ می کند و به کمک تیمش می آید. لمپارد یک دهه است در تیم ملی انگلیس حضور دارد و مهره محبوب هواداران محسوب می شود.

نقاط ضعف: اینکه کاپیتان دوم چلسی بعد از تری در تیم ملی جلوتر از تری کاپیتان تیم ملی انگلیس باشد چندان قابل هضم نیست. لمپارد یکی از مهره های قدیمی انگلیس محسوب می شود و چندان گزینه مناسبی برای کاپیتانی تیم ملی انگلیس نیست. این در حالی است که جایگاه او در تیم ملی کم کم در حال کمرنگ شدن است.





گرت بری

نقاط قوت: کاپیتان اسبق استون ویلا یک فصل رویایی را با منچسترسیتی پشت سر می گذارد. به جز جام جهانی فاجعه بار سه شیرها بری همیشه برای تیم ملی کشورش مثمر ثمر بوده است. مردی آرام در شرایط طوفانی.



نقاط ضعف: بری بازیکن کم سر و صدایی است و هیچ وقت مانند یک کاپیتان بر سر هم تیمی هایش فریباد نمی زند. او بدون شک نمی تواند کاراکتر جان تری را که در زمین پر از شور و هیجان است و با فریادهایی بازیکنان تیم را هدایت می کند داشته باشد. بازی های او در جام جهانی نشان داد بری هرگز نمی تواند کاپیتانی محبوب ترین مهره تیم ملی انگلیس نزد هواداران باشد.



اسکات پارکر

نقاط قوت: یک انتخاب محبوب نزد هواداران که یکی از بهترین مهره های تاتنهام محسوب می شود. پارکر در ناکامی های گذشته تیم ملی انگلیس نقشی نداشته و خود را به عنوان یکی از کلیدی ترین مهره های سه شیرها مطرح کرده است.

نقاط ضعف: او در این نقش کم تجربه است و فصل گذشته تنها کاپیتان وستهمی بوده که به دسته اول سقوط کرده است. با وجود بازی های بسیار خوبی او هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که پارکر در لیست بازیکنان تیم ملی انگلیس برای رقابتهای یورو 2012 جایی داشته باشد.



جو هارت

نقاط قوت: هارت فصل فوق العاده را با منچسترسیتی پشت سر می گذارد و خود را به عنوان یکی از بهترین دروازه بانان جهان مطرح کرده است. او بدون شک نخستین انتخاب کاپلو در اوکراین و لهستان خواهد بود و در سن 24 سالگی یک گزینه آینده دار برای دروازه سه شیرها محسوب می شود.

نقاط ضعف: تیم ملی انگلیس در چند سال اخیر از فقدان یک سنگربان مطمئن رنج برده است و اکنون که گزینه مورد نظر خود را پیدا کرده چرا فشار بیشتری روی او قرار دهد؟ هارت هرگز بازوبند کاپیتانی هیچ تیم باشگاهی را بر بازو نبسته و کاپیتان کردن او در تیم ملی انگلیس یک ریسک بزرگ برای کاپلو به حساب می آید.





اشلی کول

نقاط قوت: تیم های ملی کشورهای دیگر بازوبند کاپیتانی را معمولا به بازیکنی تقدیم می کنند که بیشترین بازی ملی را در کارنامه خود داشته باشد. اما در انگلیس تقریبا این قانون جایی ندارد اما اگر جایی داشته باشد اشلی کول مستحق ترین بازیکن برای کاپیتانی است. کول با 93 بازی ملی بیشترین بازی ملی را در بین دیگر بازیکنان تیم ملی انگلیس دارد (لمپارد 90 بازی، جرارد 89 بازی، فردیناند 81 بازی، رونی 73 بازی، تری 72 بازی). کول در یک دهه اخیرا همیشه در ترکیب سه شیرها به میدان رفته است.

نقاط ضعف: باید با حقیقت را قبول کنیم، با وجود اینکه کول با سابقه ترین بازیکن تیم ملی انگلیس است و بیشترین بازی ملی را در کارنامه خود دارد اما هواداران به ندرت او را یک سرمایه ملی برای تیمشان می دانند. در زمانی که انگلیس به یک مهره بی حاشیه که هر روز تیتر روزنامه نباشد نیاز دارد اشلی کول بدون شک یک انتخاب بد است.



ریو فردیناند

کاپیتان اسبق تیم ملی انگلیس خود را از بین گزینه های حذف کرده و در صفحه توئیتر خود نوشته: عد جریاناتی که دفعه قبل اتفاق افتاد دیگر نمی خواهم کاپیتان انگلیس باشم. می خواهم تمرکزم را به بازی های یونایتد معطوف کنم و اگر برای تیم ملی انگلیس هم انتخاب شدم برای کشورم بازی خواهم کرد.