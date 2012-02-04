دو روی متفاوت بازی در ارومیه / دیدار صدرنشین با قعرنشین

به گزارش خبرنگار مهر، پیکان که هفته گذشته به دلیل رویارویی با گیتی پسند اصفهان میزبان حساس‎ترین دیدار هفته بود و البته از این دیدار هم دست پر خارج شد این هفته به نسبت دیگر رقیبانش برای صعود به مرحله پلی‎آف بازی به نسبت راحت‌تری را در پیش دارد.

مناطق نفت خیز بیستمین حریف پیکان در لیگ برتر والیبال است که از مجموع دیدارهای گذشته خود تنها در یک بازی به پیروزی دست یافت و به همین دلیل جایگاهی بهتر از قعر جدول را در اختیار دارد. این موقعیت اهوازی‎ها دیدار این هفته را برای تثبیت صدرنشینی خودروسازان راحت‎تر می‏کند.

به جز پیکان که به نظر می‏رسد برای دیدار روز یکشنبه دغدغه زیادی نداشته باشد، سایر تیم‎های بالانشین جدول رده‎بندی که نسبت به دیگر تیم‎ها امید بیشتری برای رسیدن به مرحله پلی‎آف را دارند، این هفته دیدارهای تعیین کننده را در پیش دارند.

این هفته شهرداری ارومیه و کاله دیدار حساسی را در سالن غدیر ارومیه برگزار خواهند کرد که در مرحله رفت هم پر افت و خیز بود. هر دو تیم کاله و شهرداری ارومیه با موقعیت فعلی که در اختیار دارند، صعودشان به مرحله پلی‎آف حتمی است اما آنها برای حفظ این صعود نیازمند بهبود موقعیت‎شان در جدول رده‎بندی هستند به خصوص ارومیه‎ای‏ها که لب مرزند.

به واقع رویارویی این هفته کاله و شهرداری ارومیه دیداری است برای رقابت با دو تیم دیگر! کاله در حال حاضر تیم سوم جدول است و با شکست در دیدار فردا هم این رده را از دست نمی‎دهد اما می‎تواند امیدوار به صعود یک پله‎ای خود شود و به همین دلیل در جریان بازی خود نیم نگاهی هم به دیدار نارنجی‎پوشان سایپا در کاشان دارد. ا

شهرداری ارومیه هم در حال حاضر در رده چهارم قرار دارد. این تیم به دلیل اختلاف امتیازی که با کاله دارد حتی اگر بازی فردا را قاطعانه ببرد هم از این رده صعود نمی‎کند اما با پیروزی می‎تواند موقعیت خود را در کورس رقابت با گنبدی‎ها حفظ کند و حتی امیدوار به صعود طی هفته‎های آینده شود. بنابراین دیدار روز یکشنبه هاوش گنبد به اندازه رویارویی با کاله برای بازیکنان ابراهیم وطن پرست مهم است.

هاوش گنبد در حال حاضر هم امتیاز با شهرداری ارومیه بوده و یک رده پائین‎تر نسبت به این تیم قرار دارد اما کوچکترین بی احتیاطی در نتیجه گیری می‏تواند منجر به جابه جایی موقعیت این دو تیم شود.

در سایر دیدارهای این هفته گیتی‏پسند در اصفهان به مصاف آلومینیوم می‎رود. این بازی است فرصتی خوب برای اصفهانی‎هاست تا روند پیروزی در پیش بگیرند در غیراینصورت کارشان برای صعود به پلی‏آف سخت خواهد شد و چه بسا با وجود همه بزرگانی که در اختیار دارد، امیدشان به طور کامل قطع شود.

کرمان که در هفته هفتم دور رفت در طول سه گیم مغلوب شهرداری تبریزشده بود این هفته باید دوباره به مصاف این تیم برود تا شاید در حضور تماشاگرانش آن شکست را جبران کند برخلاف پیشگامان کویر یزد که در اندیشه تکرار پیروزی برابر میزان خراسان است.

برنامه دیدارهای هفته بیستم (هفتم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و رده‎بندی تیم‏ها پیش از برگزاری این بازی‏ها به این شرح است:

* نوین کشاورز - هاوش گنبد (ساعت 17 - خانه والیبال تهران)

* مناطق نفت خیز جنوب - پیکان تهران (ساعت 17 - سالن تختی اهواز)

* گیتی پسند اصفهان - آلومینیوم المهدی بندرعباس (ساعت 17 - سالن شهدای مخابرات اصفهان)

* پیشگامان کویر یزد - مشهدالرضا (ساعت 17 - سالن شهید صدوقی یزد)

* باریج اسانس کاشان - سایپا البرز (ساعت 17 - سالن تختی کاشان)

* شهرداری ارومیه - کاله آمل (ساعت 17 - غدیر ارومیه)

* کرمان - شهرداری تبریز (ساعت 17 - سالن تربیت کرمان)

جدول رده‎بندی:

1- پیکان تهران، 15 برد، 3 باخت، 46 امتیاز

2- سایپا البرز، 16 برد، 2 باخت، 45 امتیاز

3- کاله آمل، 15 برد، 3 باخت، 43 امتیاز

4- شهرداری ارومیه، 11 برد، 7 باخت، 37 امتیاز

5- هاوش گنبد، 11 برد، 7 باخت، 37 امتیاز

6- گیتی پسند اصفهان، 11 برد، 7 باخت، 31 امتیاز

7- پیشگامان کویر یزد، 11 برد، 7 باخت، 31 امتیاز

8- شهرداری تبریز، 8 برد، 10 باخت، 26 امتیاز

9- باریج اسانس کاشان، 9 برد، 9 باخت، 23 امتیاز

10- نوین کشاورز تهران، 6 برد، 12 باخت، 18 امتیاز

11- میزان خراسان، 6 برد، 12 باخت، 17 امتیاز

12- آلومینیوم المهدی بندرعباس، 4 برد، 14 باخت، 13 امتیاز

13- کرمان، 2 برد، 16 باخت، 7 امتیاز

14- مناطق نفت خیز جنوب، یک برد، 17 باخت، 6 امتیاز