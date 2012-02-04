سه هزار واحد مسکن مقاوم در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق مسکونی استان، گفت: در سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مصوب شد، سه هزار واحد مسکن در روستاها و شهرها احداث شود که این فرصت مناسبی برای زیبا سازی و مقاوم سازی بافت مسکونی روستاهاست.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این استان دارای مناظر، طبیعت و چشم‌انداز زیبایی است، تلاش شده تا با ارائه سه الگوی زیبا در مقیاس 60، 65 و 85 متر زیربنا، چهره روستاها و اقبال مردم به زیبا سازی و مقاوم سازی مسکن بیشتر شود.

نیکزاد عنوان کرد: دولت 360میلیارد ریال تسهیلات برای احداث این سه هزار واحد مسکونی اختصاص داده است.

وی بیان داشت: برای احداث هر واحد مسکونی طبق دستورالعمل، 125 میلیون ریال تسهیلات و 20 میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به توزیع اعتبار شهرستانی حداث این واحدها، گفت: 996 واحد در شهرستان‌ بویراحمد، 961 واحد در کهگیلویه، 250 واحد در گچساران، 448 واحد در چرام، 406 واحد در دنا، 165 واحد در باشت و 355 واحد در شهرستان بهمئی احداث می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: احداث هفت هزار و 150واحد مسکن روستایی سهمیه سال 89 این استان بوده که تاکنون 9 هزار و 445 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده‌اند و تاکنون از این تعداد شش هزار و 626 متقاضی با بانک‌ها قرار داد معقد کرده اند.

نیکزاد به مدیران بانکهای عامل استان تاکید کرد: تا 15 اسفند ماه سال جاری تمام سهمیه استان یعنی هفت هزار و 150واحد انعقاد قرار داد شود.

وی اظهار داشت: سهمیه احداث مسکن روستایی برای سال 90 استان هم چهار هزار و شش واحد با پرداخت تسهیلات از سوی شش بانک در استان است که در این رابطه هم اقدامات اساسی آغاز شده است.

نیکزاد یادآور شد: نقشه و طرح برای احداث مسکن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌ها و همچنین طرح الگو اسکلت پیچ و مهره‌ای هم وجود دارد و متقاضیان می‌توانند نقشه و الگوی مناسب و دلخواه خود را به طور رایگان انتخاب و دریافت کنند.