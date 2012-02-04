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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۳

نیکزاد خبر داد:

سه هزار واحد مسکن مقاوم در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

سه هزار واحد مسکن مقاوم در کهگیلویه و بویراحمد احداث می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از احداث سه هزار واحد مسکن از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق مسکونی استان، گفت: در سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان مصوب شد، سه هزار واحد مسکن در روستاها و شهرها احداث شود که این فرصت مناسبی برای زیبا سازی و مقاوم سازی بافت مسکونی روستاهاست.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این استان دارای مناظر، طبیعت و چشم‌انداز زیبایی است، تلاش شده تا با ارائه سه الگوی زیبا در مقیاس 60، 65 و 85 متر زیربنا، چهره روستاها و اقبال مردم به زیبا سازی و مقاوم سازی مسکن بیشتر شود.

نیکزاد عنوان کرد: دولت 360میلیارد ریال تسهیلات برای احداث این سه هزار واحد مسکونی اختصاص داده است.

وی بیان داشت: برای احداث هر واحد مسکونی طبق دستورالعمل، 125 میلیون ریال تسهیلات و 20 میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به توزیع اعتبار شهرستانی حداث این واحدها، گفت: 996 واحد در شهرستان‌ بویراحمد، 961 واحد در کهگیلویه، 250 واحد در گچساران، 448 واحد در چرام، 406  واحد در دنا، 165 واحد در باشت و 355 واحد در شهرستان بهمئی احداث می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: احداث هفت هزار و 150واحد مسکن روستایی سهمیه سال 89 این استان بوده که تاکنون 9 هزار و 445 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده‌اند و تاکنون از این تعداد شش هزار و 626 متقاضی با بانک‌ها قرار داد معقد کرده اند.

نیکزاد به مدیران بانکهای عامل استان تاکید کرد: تا 15 اسفند ماه سال جاری تمام سهمیه استان یعنی هفت هزار و 150واحد انعقاد قرار داد شود.

وی اظهار داشت: سهمیه احداث مسکن روستایی برای سال 90 استان هم چهار هزار و شش واحد با پرداخت تسهیلات از سوی شش بانک در استان است که در این رابطه هم اقدامات اساسی آغاز شده است.

نیکزاد یادآور شد: نقشه و طرح برای احداث مسکن در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان‌ها و همچنین طرح الگو اسکلت پیچ و مهره‌ای هم وجود دارد و متقاضیان می‌توانند نقشه و الگوی مناسب و دلخواه خود را به طور رایگان انتخاب و دریافت کنند.

کد مطلب 1524968

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