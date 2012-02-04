61 پروژه در شهرکرد افتتاح می شود

مراد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه 61 پروژه عمرانی در ایام الله دهه فجر در شهرستان شهرکرد افتتاح می شود، اظهار داشت: پروژه های عمرانی آبیاری تحت فشار شهرکرد، آبیاری تحت فشار فرخشهر، آبیاری تحت فشار روستای شوراب کبیر، سالن ورزشی ملاصدرا، و گاز رسانی به روستای شوراب کبیر از مهمترین پروژه هایی شهرستان شهرکرد هستند که در دهه فجر امسال افتتاح می شوند.

وی افزود: عمده پروژه های عمرانی که در دهه فجر افتتاح می شوند شامل آبیاری تحت فشار باغات کشاورزی، گازرسانی به روستاها و شهرک های صنعتی، احداث مدارس ، بهسازی راه های مواصلاتی، احداث کانال سازی، افتتاح سد چشمه زنه هفشجان و...است.

کاظمی بیان داشت: پروژه ها در شهر های فرخشهر، وردنجان، هفشجان، بن، سورشجان، کیان، شهرکرد و بخش سامان افتتاح می شود.

فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه برای 61 پروژه عمرانی در سطح شهرستان شهرکرد اعتباری بالغ بر 260 میلیارد و 97 میالیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است، بیان داشت: این تعداد پروژه بیش از دو هزار و 641 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.

کاظمی تصریح کرد: این پروژه ها در راستای خدمت رسانی به مردم شهرستان، ایجاد اشتغال و پیشرفت شهرستان به بهره برداری رسیده است.

