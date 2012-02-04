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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

مشیر المصری:

سوئیس نام حماس را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد

سوئیس نام حماس را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد

یکی از رهبران حماس از اقدام سوئیس مبنی بر حذف نام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از فهرست سازمانهای تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشیر المصری در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی اعلام کرد سوئیس جنبش حماس را از فهرست سیاه سازمانهای تروریستی حذف کرد.

وی در ادامه گفت طبق تصمیم جدید دولت سوئیس، نهادها و موسسات این کشور اجازه خواهند داشت با دولت منتخب فلسطین در غزه همکاری و تعامل داشته باشند. همکاری در زمینه اجرای پروژه های مختلف از جمله آموزش نیروهای وزارتخانه های فلسطین از جمله زمینه های همکاری خواهد بود.

مصری افزود: سوئیس همچنین تلاش می کند جنبش حماس را از فهرست سیاه سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا خارج کند.

خاطرنشان می شود مشیر المصری نماینده پارلمانی جنبش حماس هفته گذشته به سوئیس سفر و با شماری از مسئولان اروپایی دیدار کرده بود. در این دیدارها تاکید شد که تحت هیچ شرایطی نمی توان جنبش حماس را نادیده گرفت و برای جدایی میان این جنبش و مردم تلاش کرد.

کد مطلب 1525287

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