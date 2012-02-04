دستگیری عامل درگیری مرگبار در قهوه خانه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 29 شهریور سال گذشته مأموران کلانتری 153 شهرک ولی عصر از طریق مرکز فوریت های پلیسی در جریان انتقال جسد جوانی 19 ساله به بیمارستان شهید غیاثی قرار گرفتند .بر اساس نظریه تیم پزشکی ، علت مرگ اصابت جسم تیز به قسمت پائین قفسه سینه و شدت خونریزی اعلام شده بود .

با حضور مأموران کلانتری در بیمارستان و با تشکیل پرونده مقدماتی ، به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه مبارزه با قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات ، کارآگاهان اداره دهم با شناسایی هویت مقتول به نام علی و محل سکونت وی در شهرک ولی عصر تهران ، به تحقیقات در این منطقه پرداخته و مطلع شدند که مقتول به همراه یکی از دوستانش به نام مسعود به قهوه خانه ای در شهرک ولی عصر رفته و با صاحب قهوه خانه به نام حمید 26 ساله درگیر شده است .

با بدست آمدن این اطلاعات ، کارآگاهان اداره دهم به قهوه خانه مراجعه و در همان مرحله اولیه تحقیقات مشخص شد که حمید پس از اطلاع از کشته شدن علی از تهران متواری شده است .

کارآگاهان پس از اطلاع از متواری شدن متهم ، برای مشخص شدن جزئیات درگیری و نحوه به قتل رسیدن مقتول به تحقیق از مسعود پرداختند که در زمان درگیری منجر به قتل در محل حضور داشت .

مسعود در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ابتدا به بهانه کشیدن قلیان وارد قهوه خانه شدیم که پس از گذشت دقایقی میان علی و حمید درگیری لفظی ایجاد شد . حمید به خاطر آنکه در داخل قهوه خانه درگیری ایجاد نشود از مغازه بیرون رفت و ما دو نفر نیز به دنبال وی از قهوه خانه خارج شدیم . ناگهان میان من و حمید درگیری ایجاد شد و حمید توانست چاقورا از دستم خارج کند . در همین زمان علی به سمت ما آمد که حمید با هل دادن وی باعث زمین خوردنش شد . در حالیکه علی قصد برخاستن از زمین را داشت ، حمید با چاقو ضربه ای به او زد و همان ضربه باعث مرگ علی شد .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به پرونده اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن از تهران ، مدتی را دربندرعباس به عنوان جوشکار یکی از اسکله های کشتیرانی گذرانده و از آنجا به منطقه اشتهارد کرج آمده است .

با شناسایی محل تردد متهم در منطقه اشتهارد کرج ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی محل تردد متهم در یک باشگاه بدنسازی شده و این محل را تحت مراقبت های نامحسوس قرار دادند. سرانجام ساعت 21 روز چهارشنبه 12 بهمن متهم دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال یافت .

با انتقال متهم به اداره دهم و انجام تحقیقات ، وی در همان تحقیقات مقدماتی به ارتکاب جنایت اعتراف و در خصوص فرار خود از تهران نیز به کارآگاهان گفت : زمانی که علی را به بیمارستان انتقال دادند ، با تلفن همراه دوستانم تماس می گرفتم تا از وضعیت علی اطلاع پیدا کنم و زمانی که به من خبر دادند علی فوت کرده ، تصمیم گرفتم تا از تهران فرار کنم.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح در خصوص ارتکاب جنایت ، بازداشت موقت برای متهم صادر و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

