۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است

«ماراتن کیش» از مصادیق اندلس سازی جامعه اسلامی است

قم- مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تصریح کرد: «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» از مصادیق نگران‌کننده اندلس سازی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نسبت به هنجارشکنی در مسابقات ماراتن کیش بیانیه‌ای منتشر کرده است.

متن این بیانیه بدین شرح است:

در بخشی از این بیانیه آمده است: برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» از مصادیق نگران‌کننده اندلس سازی جامعه اسلامی است؛ رویدادی که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به درد آورد.

بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: إنّ المَعصیَةَ إذا عَمِلَ بها العَبدُ سِرّا لم تَضُرَّ إلاّ عامِلَها، و إذا عَمِلَ بها عَلانِیَةً و لم یُغَیَّرْ علَیهِ أضَرَّت بالعامَّةِ.

ترجمه: «اگر گناه پنهانی باشد فقط به گناهکار زیان می‌رساند، اما اگر آشکار شود و مردم اعتراض نکنند، همه جامعه آسیب می‌بیند.»

دشمنان وبدخواهان ایران اسلامی با آگاهی از اینکه «عفاف و حیا» یکی از سنگرهای دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است، سال‌هاست تلاش می‌کنند این ارزش را هدف بگیرند و آن را دچار چالش و تزلزل کنند. در این میان، برخی جریان‌ها یا افراد در داخل کشور که گاه مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند با تصمیم‌های نسنجیده، برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی و گشودن فضا برای نمایش‌های خارج از چارچوب، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت می‌کنند و لطمه‌های جدی به باورهای عمومی وارد می‌سازند و راه ترویج بی بند و باری یا همان اندلس سازی ایران اسلامی را هموار می‌کنند.

اندلس‌سازی به معنای فاصله گرفتن جامعه از هویت اسلامی و رها کردن ارزش‌های اخلاقی و دینی است. برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» یکی از همین مصادیق نگران‌کننده است؛ رویدادی که به جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را به درد آورد.

گزارش‌های متعدد و عکس و فیلم‌های ناهنجاری‌های این رویداد در جزیره کیش، دل هر انسان متعهد و اخلاق مداری را به درد آورد.

حجاب و عفاف از دیرباز رکن اساسی هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران بوده است که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای خطرناکی در عرصه فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های اسلامی و فرهنگی در همه مناطق کشور، از تمامی مسئولان و نهادهای ذی‌ربط می‌خواهد که با برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات مؤثر و پاسخ‌گویی شفاف، زمینه تکرار نشدن چنین حوادث و همچنین ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه را فراهم آورند همچنین این توصیه را لازم می‌داند که ضروری است سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد برای جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌ها طراحی و اجرا شود.

مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه
۱۴۰۴/۹/۱۶

    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      249 494
      پاسخ
      این سرزمین ماراتن ایمان وخداپرستی، صبر ومقاومت، ایثاروشهادت وحجاب وغیرت است، باید کمیته انقلاب اسلامی، گشت ارشاد، بسیج وامربه معروف ونهی ازمنکر احیاء شود.
      • یا امام رضا ع مدددددددد IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        78 173
        مرگ بر آمریکا لعنت بر آمریکا مرگ بر اسرائیل لعنت بر اسرائیل مرگ بر انگلیس لعنت بر انگلیس مرگ بر یهودی لعنت بر یهودی مرگ بر دشمنان دین اسلام لعنت بر دشمنان دین اسلام مرگ بر ضد ولایت فقیه لعنت بر ضد ولایت فقیه الهی در طرفه العین خوار و ذلیل و مضمحلشان کن یا رب العالمین الله بحق تتمامی پیامبرانت ،امامانت،حبیبانت و شهیدانت.
      • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        35 99
        احسنت درود بر شما
      • درک صحیح IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        16 16
        آقایون و خانوم ها! خوابید؟! مگر کشور چطور باید بشه که اندلس تکرار بشه؟ این تجمیع قهوه پارتی و .. فقط نمایش برهنگی ه و آزادی غربی بخشی از جامعه الان آزاد و سمت شهوت حرکت می کنه
    • محمد IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      244 374
      پاسخ
      لطفا، با عاملین بی حجابی برخورد شود جوونامون را بدبخت کردن زندگی های متاهلی را خراب کردن جوونا به بهانه ازادی وشادی گرفتار موادمخدرگل شدن
      • M IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        58 127
        آقا محمد گل گفتی. یه فکری به حال تهاجم فرهنگی بشه.
    • هالو IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      245 110
      پاسخ
      خوبه که
    • IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      153 323
      پاسخ
      واقعا باید مسئولین یه فکری برا این وضعیت بکنند الان وزارت ارشاد کجای کار هست وای به حال کسایی که با خون شهدا دارن بازی میکنن
    • سید امیرعلی IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      100 232
      پاسخ
      الان وزارت ارشاد کجای کاره وای به حال کسایی که دارن با خون شهدا بازی میکنن
      • جلال DE ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        9 3
        خیلی ترسیدیم نکشی ما رو ....
    • محمد IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      338 116
      پاسخ
      به نظر حجابشون بد نمیاد. نکنه میخواهید بانوان با چادر در دو ماراتون شرکت کنند؟
    • عبدا... IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      مسئولان منطقه آزاد در یک‌بیانیه کلاً منکر این عکسها و کلیپ ها از این مراسم شدند و آنها باید اگه این همه کلیپ و عکسهای مختلف مربوط به جای دیگری بوده!!!!! و اگه این حاشیه ها درست نبوده وظیفه آنها احقاق حق مردم کیش است که پیگیری حقوقی را در مورد آنهایی که این همه جنجال رسانه ای انجام دهید./.( البته اگه راست می گن که من مطمئنم پیگیری آنها در حد همین بیانیه خواهد ماند!!!!)
    • آذری IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      194 42
      پاسخ
      بنظر شما ایران کی میتونه المپیک برگزار کنه
    • آریا ایرانی IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      18 1
      پاسخ
      این هنجارشکنان باید بدانند که قبل از ورود دین مبین اسلام به ایران ، اقوام آریایی ، مردم ایران بزرگ پایبند به عفاف و غیرت وپوشیدگی بوده اند ، چرافکر می‌کنند دارند به اسلام ونظام دهن کجی می‌کنند . دشمن جنگ علیه فرهنگ وتمدن ایرانی آریایی اسلامی راه انداخته و آنها مهره های نبرد دشمن باهویت ایران هستند.
    • اکبر IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      228 16
      پاسخ
      واقعا باید مسولین یه فکری برا این وضعیت بکنن.طلا شده ۱۳ تومن
    • حسن IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      30 94
      پاسخ
      داد ستان اول کجا بوده
    • جلیل حکیمی خلیلآباد ۰۹۱۳۲۵۵۱۴۲۲ IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 7
      پاسخ
      مسئولین ومسبین و برگزاران این حرکات زشت باید خلع مسولیت انفصال خدمت وبه اشد مجازات برسند ضربه ای با لا تر از این به مملکت نیست اگر جلو این افراد گرفته نشود آینده خطرناکی در پیش داریم.وفاتحه همه چیز را باید خواند
    • کوروش NL ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 7
      پاسخ
      باید جلوی بی حجابی وبی حیایی گرفته بشه ،،باید از خون شهدا ،،وخانواده های شهدا خجالت بکشیم بیشتر،مسولین بی مسولیت بی خیال شدن فقط بفکر جیب خودشونند،
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      113 215
      پاسخ
      واقعا باید یک فکری به خاطر این بدحجابی کرد مناسفانه
    • Sk IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      111 36
      پاسخ
      اگه با رعایت پروتکل های اسلامی و قانونی بهداشتی باش چه ایرادی دارد
    • ناشناس IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      91 188
      پاسخ
      بی حجابی هر زنی از بی غیرتی مردشه،انشالله که جوابگوی خون شهدا باشند عاملین این کار
      • ناشناس IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        11 2
        وقتی فقر از در بیاد ایمان ازپنجره میری
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      22 4
      پاسخ
      چقدر دختران عقده دارن چهار پر موهاشون را بریزن بیرون فکر می‌کنند که پری یا پریزاد میشن نه بابا همه عالم و آدم این موهها را دارن والا بالله همان زنان قدیم که نجابت و حیا داشتن دوست داشتنی تر از اینهایی هستن که خودنمایی می‌کنند و ابراز وجود می‌کنند ،هیچ چیز برای انسان زیباتر از وقار و پوشیدگی نیست ،
    • فاطمه IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      10 5
      پاسخ
      واقعا خاک بر سر کسایی که این مسابقات رو به خاطر منافع مالی برگزار می‌کنند و شاد می‌کنند دشمنان ایران اسلامی رو. نمی‌دونم واقعا چطور بعضیا به این وضع میگن خوب و میگن حجابشون خوبه، وات د فاز
    • مژگان IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      10 8
      پاسخ
      همه رو تنبیه کنید
    • ناشناس IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      83 153
      پاسخ
      رییس جمهور باید با رییس منطقه آزاد کیش برخورد کنه و اون رو عزل کنه چون این کا ر نمیتوانه تصادفی و بدون هماهنگی قبلی باشه
    • مژگان IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      82 124
      پاسخ
      همه رو تنبیه کنید
    • ناشناس IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 6
      پاسخ
      رییس جمهور باید با رییس منطقه آزاد کیش برخورد کنه و اون رو عزل کنه چون این کا ر نمیتواند تصادفی و بدون هماهنگی قبلی باشه
    • امین IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 4
      پاسخ
      آیا جزعده ای اندک کسی از ولنگاری و برهنگی سودی میبره جوان ها ونوجوان ها دارن میرن سمت روابط آزاد،مشروب خوری ،اعتیاد و۰۰۰بنیان خانواده ها داره متزلزل میشه،تشکیل خانواده داره معنیشو ازدست میده میدونید متاسفانه ما ایرانی ها ازاونور بوم افتادیم
    • علی IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      27 126
      پاسخ
      اصلأ چه کسی. این فکر را در جامعه ایران گفت که زنها. حق دارن دو ماراتون برن کسی این مجوز داده همون باید باز خواست بشه در کشور اسلامی اگر. جلو همچنین کسی گرفته نشه خیلی بدتر میشه
      • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        2 1
        چرا نباید زنان ورزش کنن . ورزش بارعایت پوشش مناسب لازمه سلامت بانوانه
    • اشنا IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      47 108
      پاسخ
      چرا آقای اژه ای کار نمیکند برای این بی بند وباری وبی حجابی
    • محمد کوهکن IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      39 22
      پاسخ
      متفکران علمی دینی و مذهبی باید از جنبه فرهنگ پوشش جامعه زنان و دختران و مردان وپسران با یک دیدگاه مساوی در بحث الگو برداری از مد لباس پوشش روز متقاعد شوند نمی شود اصلاح سر و ریش در مردان الگو برداری از کره شمالی پذیرفت اما پوشش زنان از الگوی برداری مد روز نپذیرفت این خود بی عدالتی جنسیتی تلقی می‌گردد و نباید دچار بی عدالتی در انتخاب مد باشیم ما باید هنرمندان و المپیکی ها و اشخاص معروف برای الگوسازی مد تشویق کنیم چرا هنرمندان و هنرپیشگان مملکت ما خود الگوسازی مد پوشش و اصلاح ندارند
    • حامد IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      38 18
      پاسخ
      انسان، از مرد رفتار مردانه و از زن رفتار زنانه می خواهد. همچنین از روحانی رفتار روحانیت و ترک عالم مادی را می خواهد. چندین سال پیش من گفتم اسلام را نمی توان از بیرون ضربه زد. باید مواظب داخل باشیم. اما فکر به دشمن بیرونی ما را از درون جامعه دور کرد. رفتار صحیح از صد گفتار موثرتر است
    • علی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      108 32
      پاسخ
      لا اکراه فی الدین
      • IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        33 59
        قد تبین الرشد من الغی رو جا نندازید سفسطه هم حدی داره کف جامعه اتاق خواب نیست چند سال دیگه که آمار طلاق و تجاوز و... بالا رفت بیا بگو لااکراه فی الدین
    • Reza IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      109 35
      پاسخ
      هیچ ایرادی نداشته وندارد
    • محمد IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      9 47
      پاسخ
      بزرگواران من هم با این حرکات مخالفم ولی چاره نیست باید تحمل کنیم. می توانیم امر ورزش. را. مانند امر پزشکی کارسازی کنیم
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      101 37
      پاسخ
      مسلمانی که زورکی نمیشه داداش
    • DE ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      38 8
      پاسخ
      هنرپیشه های که.می.رقصن.موهاش.پیداس.مشگل.نیست.
    • رودباری IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      25 88
      پاسخ
      مگه سخنگوی دولت نگفته بود که با هنجارشکنی سازمان یافته مقابله میکنیم؟ بفرمایید خانم مهاجرانی این همه نوع سازمان یافته اش !!!
    • حسبن IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      31 54
      پاسخ
      خیلی ها برا پیاده روی اربعین به اسم فراگیر شدن بیماری اعتراض میکنند اما حالا زمان آنفولانزا که مدارس هم تعطیل هستند این جمعیت باعث فراگیر شدن بیماری نمیکند
    • رویا IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      37 76
      پاسخ
      خدا باعث و بانی این هنجارشکنی ها رو نابود کنه
    • رها IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      33 78
      پاسخ
      حوزه ها بیدار شوید خون شهدا پایمال می‌شود ودولت وملت ساکت نشسته اند
    • عیسی IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      79 16
      پاسخ
      به نکات مثبت هم یه نگاه بندازین این جمعیت اگه واسه مسابقه میرفتن کشور همسایه دبی میدونستین چقدر ارز از کشور خارج میشد.خوب مملکت مال همه مردم ایران هستش.باحجاب وبی حجاب در کنار هم هستیم
      • زهرا IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        23 17
        اصلا ورزش خوبه،ارز خوبه،میدون دادند به زن ها خوبه.ولی پوشش ها واقعا در شأن جامعه ی اسلامی نیست.این همه ورزشکار خانم داریم،با پوشش مناسب میروند اامپیک طلا هم می گیرند،رهبر هم از اعتماد به نفس و تلاششون تقدیر می کنه.ولی پوشش این مدلی اصلا در کشوری که اسم اسلام تشیع را یدک می کشه،پذیرفتنی نیست.
    • مفتخری IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      29 56
      پاسخ
      تهاجم فرهنگی خطرش از حمله نظامی دشمن بیشتر است چون همانند مور یانه عمل می‌کند.
    • فرهاد IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      23 77
      پاسخ
      واقعا درست و‌به جا مقاله نوشته شده.باید زودتر دست به کار شد و جلوی این بند و باری و آسیب رو‌گرفت
    • سید محمد شیوایی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      11 55
      پاسخ
      تهدید به تحریک این بازی و یا کلا بازیهای این جام در آمریکا از طرف فدراسیون ایران تنها راه برخورد صحیح با این شیاطین منحرف است ! فوتبال سیاسی است و اهداف خبیثانه ای را در سر دارند این دشمنان خدا و بشریت !
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 3
      پاسخ
      عجیب است..دهه هایت که..این طرح آندلس سازی این بین مسیولان فرهنگی مطرح است...اما عجیب تر اینکه..فقط هشدار می‌دهند..چه طرح و برنامه ای داشته و یا عمل کرده اند.؟!!..هیچ !!فقط حرف حرف حرف!!
    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      20 43
      پاسخ
      قبح گناه، نباید ریخته بشه، عادی سازی کار بسیار غلط و زشتی هست.
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      23 51
      پاسخ
      قوه قضائیه برخورد شود
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      45 12
      پاسخ
      همدیگر را قضاوت نکنیم ‌‌..به قول مولانا. نه توانی که همانی نه من انم که تو انی
      • الف IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        20 3
        لا اکراه فی الدین درسته. بدون ذکر فراز بعدی
    • احمد IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      16 31
      پاسخ
      خدا لعنت کند باعث و بانی بی بندو باری به حق خون سیدالشهدا
    • رضا IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 7
      پاسخ
      این اقدامات رواج بی بندوباری است ،خدا لعنت کند مسببان آنرا
    • محمدرضا بلورچی US ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      9 26
      پاسخ
      عاملان اصلی این هنجار شکنی باید مجازات شوند.
    • ناشناس IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      36 3
      پاسخ
      باید کاری کرد که دختر ها با اعتقاد قلبی حجاب رو بپذیرن . به زور جواب برعکس میگیریم..
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      12 16
      پاسخ
      اگر هدف دو ماراتن بوده و مسابقه دهنده هم واسه دو ماراتن اومده که خوبه !؟ چرا کیش خوب !!! بعد میگن چرا زن شوهر دار خیانت می‌کنه !؟ چرا زن های الان مادری نمی کنن ! خوب میرن دیگه اینجا ها رو که میبینن ( البته نه همه سری به دادگاه ها بزنید) دیگه خانواده معنایی نداره ! مردانی که. غیرتشان را دادگاه ها با خاک یکسان کرد ! یا سیدالشهدا
    • علی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      3 0
      پاسخ
      ماراتن دو گروه مجزای خانم ها و آقایان داشته و مختلط نبوده. همه با پوشش لباس یکدست ورزشی بودن و تذکرات لازم هم برای حفظ شئونات داده شده بود. انتظارتون چیه؟ تو ماراتن با چادر باشن یا تو ماراتن پوشش سر عقب نره؟ ساعت 5 صبح ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز های لازم انتظامی و ورزشی برگزار شده.
    • پارسامهر IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 20
      پاسخ
      واقعا"برای مسولین کیش متاسفیم چرا تاریخ را نمی خوانید نا خواسته یا خواسته دارید مسیر غیر اخلاقی را ترویج می کنید اگر عمدی بوده خدا از هیچکدامشان نگذرد اگر غیر عمد بوده خداوند به راه راست هدایتتان کند . اگر قانون خوب عمل کند باید مقصرین مجازات و بر کنار شوند . ما مسلمانیم و حقیقتا" برایمان سخت است چنین حرکاتی .
    • سید IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 7
      پاسخ
      لعنت خدا بر کسانی که دین حق و اخلاق در جامعه زیر سوال برد و روابط آزاد و بی بند و باری و بی اخلاقی و بی عفتی را رواج دادند
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 5
      پاسخ
      متاسفانه بعضی از دست اندرکاران نسبت به برگزاری چنین مراسمی توجه کافی ندارند واگر افرادی هم اعتراض کنند حرفشان به جایی نمی‌رسد ما از رئيس جمهور می خواهیم در مورد خاطیان این برنامه ای که از جانب دشمنان طراحی شده اعمال قانون کند
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 7
      پاسخ
      خدایا منتقم خون شهیدان رهبران تا عده‌ای بی بند وبار دستاویز دشمنان اسلام نباشند واقعا بی بی پروایی حدی دارد خدا هدایتشان کندمرگ بر امریکا ودست نشاندگانش
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 3
      پاسخ
      امیدوارم حضرت فاطمه به همه کسانی که مخالف حجاب وحیا هستند اگه قابل هدایت هستن هدایت کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها