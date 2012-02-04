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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

احمدی:

20 هزار بازنشسته فرهنگی اردبیل کارت بیمه طلایی دریافت می کنند

20 هزار بازنشسته فرهنگی اردبیل کارت بیمه طلایی دریافت می کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تا پایان سال جاری 20 هزار و 253 بازنشسته فرهنگی این استان کارت بیمه طلایی خود را دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراهم احمدی عصر شنبه در جلسه ستاد تعاون و رفاه آموش و پرورش استان اردبیل افزود: کارت بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته استان هم اکنون آماده شده و به زودی توزیع خواهد شد.

وی ایجاد تسهیلات برای بازنشستگان فرهنگی را مهمترین هدف این طرح برشمرد  اضافه کرد: از مجموع بازنشستگان ثبت نام شده در این طرح هفت هزار و 973 نفر بازنشستگان اصلی، 11 هزار و 215 نفر افراد تحت تکفل و هزار و 65 نفر وظیفه بگیر هستند.
 
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش استان یاداور شد: بازنشستگانی که قبلا در این طرح ثبت نام کرده بودند باید با در دست داشتن یک قطعه عکس خود و افراد تحت تکفل و با نظر گرفتن ناحیه و منطقه ای که در آن بازنشسته شده اند، به دفاتر اعلام شده مراجعه کنند.

به گفته وی بازنشستگان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل برای  دریافت کارت بیمه طلایی باید به دبستان حافظ واقع در جنب مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک اردبیل مراجعه کنند.
 
احمدی عنوان کرد: بازنشستگان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو اردبیل و ادارات آموزش و پرورش مناطق نیز باید با مدارک اعلام شده کارت بیم طلایی خود را از ادارات این سازمان دریافت کنند.
 
کد مطلب 1525524

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