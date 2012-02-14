به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی داستاننویس نام آشنای کشور بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: هر چه داستان قویتر و بهتر باشد، ماندگاری آن بیشتر است و نوشتن داستان، طبیعت زندگی و واقعیت آن را عنوان کرده و داستاننویس به خلق زندگی دست میزند.
وی با اشاره به اینکه ژرفکاویهای داستاننویسی سوءتفاهم است، بیان کرد: همه شخصیتهای داستان در حقیقت فرزندان نویسنده هستند و دیالوگهای نویسندههای بزرگ ریشه در طبیعت دارد.
این داستاننویس تصریح کرد: داستاننویس باید به یک حقیقت، نگاه و باور از زندگی برسد و دنیا را آنگونه که میبیند، بنویسد.
امیرخانی گفت: خداوند هنرمند مطلق است، هنر یک نعمت الهی است و هنرمند با هنر خود نعمت الهی را نشان میدهد.
بر پایه این خبر، هیئت داوران این جشنواره متشکل از مجید مظلومینژاد، مجید استیری، علی رسولی زیرنظر مصطفی مستور از بین 235 اثر داستانی کوتاه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره نفرات برتر را انتخاب کردند.
مجتبی فدایی، سوسن دلاوری و مسعود لطفی به عنوان نفرات برتر این جشنواره اعلام شدند که با تقدیم لوح تقدیر و جوایز ارزنده از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از آنان تقدیر شد.
همچنین از آثار نرگس کاظمیزاده، خاطره قیصری، بهروز شیدا، رومینا عابدی، امید مظفری، نازنین علیمردانی و مسعود عزیزآبادی به عنوان آثار برگزیده تجلیل شد.
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