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۲۶ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

دانشگاه علم و صنعت پرتاب ماهواره نوید را جشن گرفت

دانشگاه علم و صنعت پرتاب ماهواره نوید را جشن گرفت

دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره نوید علم و صنعت را جشن گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حسین بلندی - رئیس مرکز تحقیقات ماهواره، به تبیین ابعاد و اهمیت این دستاورد بزرگ پرداخت و در گزارشی از آغاز تا پرتاب موفقت‌آمیز ماهواره نوید، گفت: در ماهواره نوید مراحل مختلف از طراحی روی کاغذ، طراحی نرم‌افزاری، ساخت نمونه آزمایشگاهی، نمونه مهندسی، نمونه کیفی و سپس نمونه پروازی را گذراندیم و این پروژه یک کار علمی صرف نبوده بلکه کاری علمی- صنعتی بوده، به این معنا که ما چندین شرکت صنعتی را رشد دادیم، همچنین هماهنگ و همسو کار کردیم تا محصول اولیه به دست آمد.
 
وی تاکید کرد: هر چه در این ماهواره به کار رفته، داخلی و بومی است و اکنون پس از بومی‌سازی فناوری ساخت و پرتاب ماهواره، توسعه این فناوری را مد نظر داریم.
 
وی با تجلیل از جهاد علمی تیم تحقیقاتی ماهواره و با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که 90 درصد پروژه‌ها باید کاربردی باشد، از دانشجویان و اساتید دانشکده درخواست کرد پروژه های خود را در این زمینه تعریف و انجام دهند و خطاب به دانشجویان، گفت: بر خود ببالید که در یکی از بهترین دانشگاههای کشور، درس می‌خوانید چرا که در هیچ کجای دنیا چنین فرصتی را برای شما فراهم نمی کنند تا آنچه آموخته‌اید در عمل به اجرا در آورید. 
 
همچنین، سعید جبل‌عاملی-رئیس دانشگاه علم و صنعت به تغییر نگاههای بیرونی به دانشگاه پس از موفقیت در طراحی و ساخت ماهواره اشاره کرد و گفت: این اولین بار بود که وارد عرصه ماهواره می‌شدیم و تعهدات جدی همچنین فراز و نشیب‌های فراوانی طی شد تا پروژه به مرحله‌ای رسید که نمونه آزمایشگاهی و مهندسی ماهواره آماده شد.
 
وی افزود: وقتی نمونه مهندسی ماهواره نوید، رونمایی شد با نگاه نا باورانه به پیشرفت ساخت ماهواره در کشور نگریسته می‌شد ولی هنگامی ‌که نمونه فضایی ماهواره آماده شد، همه مراکز بیرونی به قابلیت‌های دانشگاه علم و صنعت پی بردند.
 
رئیس دانشگاه در بخش دیگر سخنانش ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت ایران هیچگاه برای جذب نفرات اول کنکور سراسری، برنامه ‌ای اجرا نکرده اما مدعی هستیم فرآیندهای آموزشی در این دانشگاه از دیر باز به گونه ‌ای بوده و هست که در ورود به تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی و پذیرش در خارج از کشور و مسابقات علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان ما، همواره بهترین موقعیت‌ها را دارند.
کد مطلب 1535078

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