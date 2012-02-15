دانشگاه علم و صنعت پرتاب ماهواره نوید را جشن گرفت

وی تاکید کرد: هر چه در این ماهواره به کار رفته، داخلی و بومی است و اکنون پس از بومی‌سازی فناوری ساخت و پرتاب ماهواره، توسعه این فناوری را مد نظر داریم.

وی با تجلیل از جهاد علمی تیم تحقیقاتی ماهواره و با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که 90 درصد پروژه‌ها باید کاربردی باشد، از دانشجویان و اساتید دانشکده درخواست کرد پروژه های خود را در این زمینه تعریف و انجام دهند و خطاب به دانشجویان، گفت: بر خود ببالید که در یکی از بهترین دانشگاههای کشور، درس می‌خوانید چرا که در هیچ کجای دنیا چنین فرصتی را برای شما فراهم نمی کنند تا آنچه آموخته‌اید در عمل به اجرا در آورید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم حسین بلندی - رئیس مرکز تحقیقات ماهواره، به تبیین ابعاد و اهمیت این دستاورد بزرگ پرداخت و در گزارشی از آغاز تا پرتاب موفقت‌آمیز ماهواره نوید، گفت: در ماهواره نوید مراحل مختلف از طراحی روی کاغذ، طراحی نرم‌افزاری، ساخت نمونه آزمایشگاهی، نمونه مهندسی، نمونه کیفی و سپس نمونه پروازی را گذراندیم و این پروژه یک کار علمی صرف نبوده بلکه کاری علمی- صنعتی بوده، به این معنا که ما چندین شرکت صنعتی را رشد دادیم، همچنین هماهنگ و همسو کار کردیم تا محصول اولیه به دست آمد.