مردم بزرگترین پشتوانه حافظان و خادمان انفال الهی هستند

ناصر پور اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعات دریافتی از همیاران طبیعت همراه با هشیاری و وظیفه مندی ماموران حفاظتی موجب ناکامی قاچاقچیان و متجاوزان به منابع طبیعی می شود.

وی همچنین اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری تالش موفق به کشف یک محموله بزرگ از چوب آلات جنگلی شدند.

رئیس منابع طبیعی تالش گفت: پس از کسب خبر از طریق همیاران طبیعت مبنی بر بارگیری چوب آلات جنگلی توسط یک دستگاه کامیون در منطقه حویق به صورت غیرمجاز، حافظان انفال الهی براساس وظایف ذاتی خود به منطقه اعزام و با بهره گیری از همراهی نیروی انتظامی تالش قاچاقچیان در حین ارتکاب جرم را بازداشت کردند.

وی یادآورشد: در این ماموریت که توسط نیروهای ضربتی یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری پرسنل نیروی انتظامی انجام گرفت 15 متر مکعب انواع چوب آلات جنگلی شامل گونه های افرا، راش، توسکا، گردو و گیلاس کشف و ضبط شده است که پرونده متشکله برای تعیین محل قطع این درختان و برآورد میزان خسارت وارده در حال بررسی است.