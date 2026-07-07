به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مرزبانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق چوبآلات جنگلی و صیانت از سرمایههای ملی، مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش طی چند عملیات جداگانه در مناطق جنوبی این شهرستان، موفق به کشف و ضبط مقادیر قابلتوجهی چوبآلات قاچاق شدند.
وی با اشاره به جزئیات این عملیاتها افزود: در نخستین عملیات، مأموران یگان حفاظت مستقر در منطقه جنوب شهرستان تالش، تعداد ۱۲۰ اصله تخته کندویی از جنس توسکا را در منطقه خالهسرای ۵۷ کشف و ضبط کردند که این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ادامه داد: در دومین عملیات که به صورت آگاهانه و با رصد اطلاعاتی صورت گرفت، مأموران موفق به توقیف یک دستگاه تریلی حامل پالتهای ساخته شده از گونه جنگلی کاج شدند. این محموله که تعداد آن ۵۳۰ عدد برآورد گردیده، فاقد پروانه حمل معتبر بوده و بلافاصله توقیف و به انبارهای اداره منابع طبیعی منتقل شد.
مرزبانی با تأکید بر ارزش بالای این محمولههای مکشوفه تصریح کرد: ارزش ریالی مجموع چوبآلات قاچاق کشفشده در این عملیاتها بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد میشود که نشان از عزم جدی یگان حفاظت در برخورد با پدیده قاچاق چوب دارد.
وی در ادامه به سومین عملیات انجامشده اشاره کرد و گفت: مأموران یگان حفاظت در یک اقدام دیگر، موفق به کشف و ضبط ۲۵۰ اصله تخته پالتی از یک کارگاه چوببری در منطقه خلیفآباد شهرستان تالش شدند که این محموله نیز بدون مجوزهای لازم اقدام به تولید و انبارش کرده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در پایان با هشدار به متخلفان و قاچاقچیان عرصههای جنگلی خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه فعالیت غیرمجاز در عرصههای منابع طبیعی با جدیت تمام ادامه خواهد یافت و مأموران یگان حفاظت با رصد شبانهروزی مناطق جنگلی، اجازه هیچگونه تعرضی به سرمایههای ملی را نخواهند داد. وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاعرسانی کنند.
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