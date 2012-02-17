سناریوی تغییر مبلغ یارانه نقدی روی میز دولت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ توزیع گسترده کالاهای اساسی و توجه بسیار پررنگ دولت به تامین آن در کنار مصوبات کارگروه کنترل بازار برای تامین ارز بدون محدودیت برای واردکنندگان کالاهای اساسی، این شائبه را بوجود می‌آورد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است.

این روزها با توزیع گسترده کالاهای اساسی به نظر می‌رسد دولت قرار است اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اواسط اسفند ماه یا در روزهای ابتدایی سال 91 اجرایی کند، به همین لحاظ زمینه‌ای را فراهم کرده تا مردم بتوانند با خریدهای مناسب، بخشی از نیاز خود به کالاهای اساسی را تامین کنند.

شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که تامین مایحتاج مورد نیاز مردم این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تبدیل شده و بر این اساس است که از ابزارهای مختلفی در راستای تامین و توزیع کالا از سوی دولت استفاده شده است. در این راستا، توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از قبیل برنج، گوشت، روغن، شکر و مرغ و تخم‌مرغ امسال به وفور در بازار، خود زمزمه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به طور جدی‌تر به آواز تبدیل می‌کند.

زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی

حدس و گمان‌ها حکایت از آن دارد که دولت قرار است فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به زودی اجرایی کند. البته این مورد را نیز باید در نظر گرفت که مجلس،‌ با مصوبات خود به هر طریقی قصد دارد که اجرای فاز دوم قانون را در تنها ماه باقیمانده از سال جاری، منتفی کند و اجرای این قانون را حتی اگر به روزهای ابتدایی سال 91 هم که شده، منتقل کند.

اما آنچه که این حدس و گمان را قوت می‌بخشد،‌ مصوبه‌ای از کارگروه کنترل بازار در اولین روزهای فصل زمستان است که بر مبنای آن،‌ بسیج همگانی اعضای دولت برای کنترل و تنظیم بازار امسال ایام پایانی سال است، به این معنا که کارگروه کنترل بازار مصوبه‌ای داشت که به نوعی، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف می‌کرد که تمامی امکانات خود را برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در اختیار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت قرار دهند.

در این میان، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا هم اکنون به نوعی به موضوعی حاکمیتی‌تر از قبل تبدیل شده که در آن از استانداران گرفته تا اعضای کابینه و وزرا و معاونانشان باید تمامی امکانات خود را برای هرچه بهتر تامین کردن مایحتاج مورد نیاز مردم در اختیار مجریان تنظیم بازار عید 91 بسیج کنند.

اجرای فاز دوم از روزهای ابتدایی سال 91

اما در این میان شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قرار است فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از هفته‌های ابتدایی سال 91 آغاز شود، به همین دلیل است که جلسات کارگروه کنترل بازار رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته، رفت و آمد وزرا در دولت و مجلس برای جلسات تنظیم بازار بیشتر شده و حتی جلسات دولت و مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها برگزار می‌شود.

یک مقام مسئول در کارگروه کنترل بازار در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: زمزمه‌هایی مبنی بر این مطرح می‌شود که دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آرامشی را از این بابت داشته باشند که دولت اگر قرار است که در فاز دوم،‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد.

وی می‌افزاید: البته این سناریویی است که در دولت هم اکنون مطرح شده و مشخص نیست که آیا عملیاتی شود یا خیر. اما به هرحال شواهد و قرائن حکایت از این دارد که این سناریو به صورت قوی،‌ دنبال می‌شود.

مصوبات حمایتی یکی پس از دیگری برای توزیع کالاهای اساسی

این سناریو و گفته در شرایطی مطرح می‌شود که دولت چهارشنبه هفته گذشته مصوبه‌ای داشت که بر مبنای آن، به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و در کارگروه کنترل بازار، کمیته ویژه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی تشکیل شده است.

این کمیته ویژه که به ریاست علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده است، قصد دارد تا تمامی گلوگاههای ارایه ارز با نرخ 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی را بدون چون و چرا برطرف کند تا کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه شوند.

از سوی دیگر، گمرکات کشور نیز مکلف شده‌اند به خصوص در بنادری که کالاهای اساسی در آن رسوب کرده است،‌ به سرعت وارد عمل شده و زمینه را برای ترخیص کالاهای اساسی هرچه سریعتر فراهم آورند. این در کنار مانورهایی است که ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم طی هفته‌های گذشته داشته‌اند.

از عرضه مستقیم برنج 800 تومانی تا شکر 850 تومانی

در این راستا، دولت مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله روغن نباتی، شکر، قند، برنج و گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ را به وفور و با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار هم اکنون در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به معرض عرضه گذاشته است تا بلکه زمینه‌ای را فراهم کند که مردم بتوانند تا پیش از عملیاتی شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مایحتاج مورد نیاز خود را تامین کنند.

البته عرضه این کالاها نیز به صورت مستقیم به خصوص در نمایشگاه مواد غذایی که به تازگی در مصلی تهران مشغول به کار شده است، مورد استقبال ویژه مردم قرار گرفته و آنها برای دریافت کالاهای مورد نیاز خود،‌ حتی حاضرند تا ساعتی را هم در صف معطل بمانند.

بر این اساس، قیمت برنج اروگوئه تنظیم‌بازاری که در این نمایشگاهها عرضه می‌شود،‌ به ازای هر کیلوگرم 800 تومان است که حداقل به میزان 1300 تومان ارزانتر از برنجی است که هم اکنون در قالب برنج‌های هندی و پاکستانی در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

همچنین اگرچه دولت در هفته گذشته، قیمت شکر درب کارخانه را 1175 تومان مصوب و قیمت شکر فله در خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها را نیز 1300 تومان تعیین کرده است، اما هم اکنون شکر تنظیم بازاری در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به ازای هر کیلوگرم 850 تومان عرضه می‌شود.

قیمت کالاهای تنظیم‌بازاری

تخم‌مرغ نیز که در بازار آزاد‌ به ازای هر شانه 5800 تومان به فروش می‌رسد ، در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا محدوده قیمتی 5000 تا 5200 تومان را دارد. گوشت مرغ منجمد نیز به وفور در دسترس مردم قرار گرفته؛ به نحوی که قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد داخلی، 3050 تومان است.

گوشت قرمز گرم نیز به قیمت تنظیم بازاری در این نمایشگاهها عرضه می‌شود به این معنا که هر کیلوگرم ران گوسفند 15960 تومان، سردست گوساله 15450 تومان، راسته گوساله 17300 تومان، قلوه‌گاه گوساله 16500 تومان،‌خورشتی گوساله 15400 تومان، چرخکرده مخلوط 12570 تومان است.