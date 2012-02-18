دهمین جشنواره تئاتر کردی سقز آغاز شد/ رقابت 9 نمایش در بخش مسابقه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز، دهمین جشنواره تئاتر کردی با حضور گروه های برتر از استان های مختلف کشور و به مدت سه روز آغاز به کار کرد.

در این دوره از جشنواره تئاتر کردی سقز در مجموع 9 گروه نمایشی از استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به رقابت می پردازند و قرار است که در پایان جشنواره از گروه های برتر شرکت کننده تجلیل و تقدیر شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان سقز در رابطه با برگزاری جشنواره دهم تئاتر کردی سقز به خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این جشنواره پرورش استعدادهای هنری و نمایشی، ایجاد فضای نشاط اجتماعی و بالابردن سطح هنر نمایش و تئاتر در استان کردستان به ویژه شهر سقز است.

علیرضا اسماعیلی بیان کرد: در مجموع و پس از اعلام فراخوان 54 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت و پس از بازبینی اعضای هیئت داوران 9 اثر جواز حضور در بخش مسابقه را پیدا کرد.

وی یادآور شد: در طول برگزاری این جشنواره برنامه های مختلف جنبی از جمله کارگاه های آموزشی و جلسات نقد و بررسی آثار اجرا می شود و پیش بینی شده است که این کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مجرب و صاحب نام تئاتر کشور در سقز برگزار می شود.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان سقز به برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره دهم تئاتر کردی سقز اشاره کرد و گفت: مراسم پایانی جشنواره دهم تئاتر کردی روز دوشنبه اول اسفند ماه و با حضور مدیران استان و شهرستان با معرفی گروه های برتر شرکت کننده برگزار می شود.

لازم به ذکر است که در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاه نقاشی "خلیل رحیم پور" با بیش از ۴۰ تابلو با تکنیک های اکریلیک، رنگ و روغن و اکولین در گالری مجتمع فرهنگی و هنری سقز با هکاری انجمن هنرهای تجسمی و اداره فرهنگ ارشاد اسلامی این شهر برگزار می شود.