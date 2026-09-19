اجرای ۷۵۰ برنامه هفته دفاع مقدس در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی حسیننژاد شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای ۷۵۰ برنامه در سطح ردههای مقاومت این شهرستان خبر داد و با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این هفته اظهار کرد: حدود ۱۰۰ برنامه محوری در هفته دفاع مقدس برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به افتتاح خانه محروم، افتتاح پایگاه مقاومت، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، رزمایش جانفدا و ویزیت رایگان اشاره کرد.
حسیننژاد با بیان اینکه چراغ مقاومت مردم پس از ۲۰۰ شب خاموشیناپذیر همچنان روشن است، افزود: این استمرار، پژواکی از ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.
فرمانده سپاه ناحیه آمل همچنین از برگزاری همایش ۶ هزار نفری در قالب رزمایش جانفدا خبر داد و گفت: این برنامه با حضور اقشار مختلف مردم، پیشکسوتان دفاع مقدس و نیروهای مقاومت برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این ایام، همایش هزار نفری پیشکسوتان دفاع مقدس نیز در سپاه آمل برگزار میشود و از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت تجلیل خواهد شد.
حسیننژاد با اشاره به برنامههای محرومیتزدایی و خدماترسانی سپاه اظهار کرد: ویزیت رایگان پزشکی از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است که در نقاط مختلف شهرستان اجرا میشود.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی شهرستان گفت: رسانهها میتوانند با حضور در واحدهای صنعتی، ضمن معرفی توانمندیهای تولیدی، موانع موجود بر سر راه تولید را نیز انعکاس دهند و این موضوع میتواند به رفع مشکلات کمک کند.
فرمانده سپاه ناحیه آمل در بخش دیگری از سخنان خود از اعزام کاروان راهیان نور خبر داد و گفت: امسال حدود ۸۰ نفر از شهرستان آمل برای حضور در این اردوها اعزام خواهند شد.
وی افزود: تلاش ما این است که سهمیه اعزامی از میان افرادی انتخاب شود که در برنامههای جهادی، موکبها و فعالیتهای مردمی نقش داشتهاند. افرادی که در ایام مختلف پای کار انقلاب و خدمترسانی بودهاند، شایسته حضور در این سفر معنوی هستند.
حسیننژاد خاطرنشان کرد: هزینههای این اعزام بر عهده سپاه خواهد بود و تلاش میکنیم در هر اتوبوس نیز یک نفر از فعالان رسانهای حضور داشته باشد تا روایت این سفر و اقدامات فرهنگی آن به جامعه منتقل شود.
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